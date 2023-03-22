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Росія знімає зі зберігання та відправляє на фронт танки 1950-х років – CIT

Станіслав ПогоріловСереда, 22 березня 2023, 13:38
Росія знімає зі зберігання та відправляє на фронт танки 1950-х років – CIT
танки Т-54/55, фото: Getty Images

Російські військові розконсервували та почали відправляти з Далекого Сходу радянські середні танки сімейства Т-54/55 виробництва 40-х – кінця 50-років минулого сторіччя, у розпорядженні розслідувачів Conflict Intelligence Team опинились відповідні фото ешелону з військовою технікою.

Джерело: Conflict Intelligence Team¸ "Радио "Свобода"

Дослівно: "Як нам стало відомо, цей ешелон нещодавно вирушив із м. Арсеньєв Приморського краю, в якому розташована 1295-та Центральна база резерву і зберігання танків".

Деталі: Розслідувачі вивчили архівні фотографії 1295-ї бази, які є у відкритому доступі, і виявили, що на ній (крім відносно сучасних Т-80БВ і Т-72Б) зберігалася значна кількість Т-62М(В). Також вдалося знайти фотографії Т-55 і Т-54.

 

Повідомляється, що перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння радянською армією ще в другій половині 1940-х років., а Т-55 - у 1958 році.

 

"Навіть застарілий танк може бути кориснішим, ніж його відсутність, але ми вважаємо ключовими мінусами цих моделей відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів (не кажучи вже про систему управління вогнем), примітивні приціли і (у Т-54) неповноцінну стабілізацію знаряддя", - кажуть у СІТ.

 

Більше деталей: Аналітики також вивчили загальнодоступні супутникові фотографії бази зберігання в Арсеньєві та знімки, доступ до яких "Радио "Свобода" отримало за допомогою сервісу Planet.com. На фото видно відкриті майданчики для зберігання техніки та ангари.

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Зі знімків випливає, що не раніше 12 липня і не пізніше 2 жовтня 2022 року базу залишив щонайменше 191 танк (імовірно, переважно Т-62). Як вважають у CIT, у реальності ця кількість може бути вищою, оскільки машини, найкраще підготовлені до бойового використання, зазвичай перебувають в ангарах і зафіксувати їхнє відправлення складно.

Розслідувачі зазначають, що факти відправки і використання ЗС РФ танків Т-62 під час вторгнення в Україну фіксуються ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.

Вони кажуть, що поряд зі зняттям зі зберігання БТР-50 і встановленням на МТ-ЛБ корабельних зеніток розконсервація танків однозначно свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням російських військових бронетехнікою.

Що було раніше: За час повномасштабної збройної агресії Росія втратила 3 557 своїх танків.

Теми: РосіятанкивійнаУкраїна
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