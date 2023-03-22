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Росія знімає зі зберігання та відправляє на фронт танки 1950-х років – CIT

Станіслав ПогоріловСереда, 22 березня 2023, 12:38
Росія знімає зі зберігання та відправляє на фронт танки 1950-х років – CIT
танки Т-54/55, фото: Getty Images

Російські військові розконсервували та почали відправляти з Далекого Сходу радянські середні танки сімейства Т-54/55 виробництва 40-х – кінця 50-років минулого сторіччя, у розпорядженні розслідувачів Conflict Intelligence Team опинились відповідні фото ешелону з військовою технікою.

Джерело: Conflict Intelligence Team¸ "Радио "Свобода"

Дослівно: "Як нам стало відомо, цей ешелон нещодавно вирушив із м. Арсеньєв Приморського краю, в якому розташована 1295-та Центральна база резерву і зберігання танків".

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Деталі: Розслідувачі вивчили архівні фотографії 1295-ї бази, які є у відкритому доступі, і виявили, що на ній (крім відносно сучасних Т-80БВ і Т-72Б) зберігалася значна кількість Т-62М(В). Також вдалося знайти фотографії Т-55 і Т-54.

 

Повідомляється, що перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння радянською армією ще в другій половині 1940-х років., а Т-55 - у 1958 році.

 

"Навіть застарілий танк може бути кориснішим, ніж його відсутність, але ми вважаємо ключовими мінусами цих моделей відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів (не кажучи вже про систему управління вогнем), примітивні приціли і (у Т-54) неповноцінну стабілізацію знаряддя", - кажуть у СІТ.

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Більше деталей: Аналітики також вивчили загальнодоступні супутникові фотографії бази зберігання в Арсеньєві та знімки, доступ до яких "Радио "Свобода" отримало за допомогою сервісу Planet.com. На фото видно відкриті майданчики для зберігання техніки та ангари.

 

Зі знімків випливає, що не раніше 12 липня і не пізніше 2 жовтня 2022 року базу залишив щонайменше 191 танк (імовірно, переважно Т-62). Як вважають у CIT, у реальності ця кількість може бути вищою, оскільки машини, найкраще підготовлені до бойового використання, зазвичай перебувають в ангарах і зафіксувати їхнє відправлення складно.

Розслідувачі зазначають, що факти відправки і використання ЗС РФ танків Т-62 під час вторгнення в Україну фіксуються ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.

Вони кажуть, що поряд зі зняттям зі зберігання БТР-50 і встановленням на МТ-ЛБ корабельних зеніток розконсервація танків однозначно свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням російських військових бронетехнікою.

Що було раніше: За час повномасштабної збройної агресії Росія втратила 3 557 своїх танків.

Теми: РосіятанкивійнаУкраїна
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