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Россия снимает с хранения и отправляет на фронт танки 1950-х годов - CIT

Станислав ПогориловСреда, 22 марта 2023, 12:38
Россия снимает с хранения и отправляет на фронт танки 1950-х годов - CIT
танки Т-54/55, фото: Getty Images

Российские военные расконсервировали и начали отправлять с Дальнего Востока советские средние танки семейства Т-54/55 производства 40-х - конца 50-х годов прошлого столетия, в распоряжении расследователей Conflict Intelligence Team оказались соответствующие фото эшелона с военной техникой.

Источник: Conflict Intelligence Team¸ "Радио "Свобода"

Дословно: "Как нам стало известно, этот эшелон недавно отправился из г. Арсеньев Приморского края, в котором расположена 1295-я Центральная база резерва и хранения танков".

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Детали: Расследователи изучили архивные фотографии 1295-й базы, которые есть в открытом доступе, и обнаружили, что на ней (кроме относительно современных Т-80БВ и Т-72Б) хранилось значительное количество Т-62М(В). Также удалось найти фотографии Т-55 и Т-54.

 

Сообщается, что первые модификации Т-54 были приняты на вооружение советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 - в 1958 году.

 

"Даже устаревший танк может быть полезнее, чем его отсутствие, но мы считаем ключевыми минусами этих моделей отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей (не говоря уже о системе управления огнем), примитивные прицелы и (у Т-54) неполноценную стабилизацию орудия", - говорят в СИТ.

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Больше деталей: Аналитики также изучили общедоступные спутниковые фотографии базы хранения в Арсеньеве и снимки, доступ к которым "Радио "Свобода" получило с помощью сервиса Planet.com. На фото видны открытые площадки для хранения техники и ангары.

 

Из снимков следует, что не ранее 12 июля и не позднее 2 октября 2022 года базу покинул по меньшей мере 191 танк (предположительно, преимущественно Т-62). Как считают в CIT, в реальности это количество может быть выше, поскольку машины, лучше всего подготовленные к боевому использованию, обычно находятся в ангарах и зафиксировать их отправку сложно.

Расследователи отмечают, что факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 во время вторжения в Украину фиксируются еще с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.

Они говорят, что наряду со снятием с хранения БТР-50 и установкой на МТ-ЛБ корабельных зениток расконсервация танков однозначно свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением российских военных бронетехникой.

Что предшествовало: За время полномасштабной вооруженной агрессии Россия потеряла 3 557 своих танков.

Темы: РосcиятанкивойнаУкраина
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