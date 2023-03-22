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ЄСПЛ призначив дату слухань у справі щодо Криму

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 13:42
ЄСПЛ призначив дату слухань у справі щодо Криму
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Європейський суд з прав людини призначив дату слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії", яка стосується порушення прав людини окупаційною владою Криму.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду, пише "Європейська правда".

Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Російською Федерацією Європейської конвенції з прав людини в Криму, починаючи з лютого 2014 року.

У своєму рішенні від 16 грудня 2020 року ЄСПЛ визнав заяву України частково прийнятною, встановивши, що прийнятні скарги підпадають під "юрисдикцію" Росії на підставі ефективного контролю, який вона здійснювала над Кримом станом на 27 лютого 2014 року.

"Після завершення письмової процедури голова Суду повідомив сторонам, що в інтересах належного здійснення правосуддя Суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, попередньо призначивши його на 8 листопада 2023 року", - повідомили в пресслужбі.

На цьому засіданні ЄСПЛ розгляне по суті скарги, які вже були визнані прийнятними, а також розгляне питання прийнятності та суті справи політичних в'язнів (№ 38334/18) та скарги засуджених за статтею 8 Конвенції (порушеної у справі no. 20958/14).

Нагадаємо, ЄСПЛ також вирішив, що має юрисдикцію щодо розгляду скарг проти Росії з порушення прав людини на територіях Сходу України, які перебували під фактичним контролем Росії.

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Детальніше про значення рішення читайте у статті: Донбас іде за Кримом. ЄСПЛ ухвалив перше рішення проти РФ щодо окупації Сходу України.

Теми: ЄСПЛКрим
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