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ЕСПЧ назначил дату слушаний по делу относительно Крыма

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 13:42
ЕСПЧ назначил дату слушаний по делу относительно Крыма
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Европейский суд по правам человека назначил дату слушаний по межгосударственному делу "Украина против России", которое касается нарушения прав человека оккупационными властями Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, пишет "Европейская правда".

Дело касается утверждений Украины о систематических нарушениях Российской Федерацией Европейской конвенции по правам человека в Крыму, начиная с февраля 2014 года.

В своем решении от 16 декабря 2020 года ЕСПЧ признал заявление Украины частично приемлемым, установив, что приемлемые жалобы подпадают под "юрисдикцию" России на основании эффективного контроля, который она осуществляла над Крымом по состоянию на 27 февраля 2014 года.

"После завершения письменной процедуры председатель Суда сообщил сторонам, что в интересах надлежащего осуществления правосудия Суд проведет слушания по приемлемости и по существу дела, предварительно назначив его на 8 ноября 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

На этом заседании ЕСПЧ рассмотрит по существу жалобы, которые уже были признаны приемлемыми, а также рассмотрит вопрос приемлемости и существе дела политических заключенных (№ 38334/18) и жалобы осужденных по статье 8 Конвенции (нарушенной в деле no. 20958/14).

Напомним, ЕСПЧ также решил, что имеет юрисдикцию по рассмотрению жалоб против России по нарушению прав человека на территориях Востока Украины, которые находились под фактическим контролем России.

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Подробнее о значении решения читайте в статье: Донбасс идет за Крымом. ЕСПЧ принял первое решение против РФ по оккупации Востока Украины.

Темы: ЕСПЧКрым
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