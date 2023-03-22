Переговори про бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона зірвалися – ЗМІ

Переговори щодо фіналізації об’єднавчого чемпіонського бою в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком 29 квітня на лондонському стадіоні "Вемблі" зірвалися

Джерело: ESPN з посиланням на джерела, пов'язані з обома бійцями

Деталі: Раніше цього місяця сторони домовилися про розподіл чистого прибутку 70-30 на користь Ф'юрі, але Ф'юрі і Усик не змогли домовитися про інші суттєві умови, що мають вирішальне значення для угоди, окрім розподілу прибутку, повідомили джерела.

Реклама:

За словами співрозмовників видання, 36-річний українець Усик закрив свій тренувальний табір і буде перегруповуватися зі своєю командою, щоб спланувати наступний бій.

"Незалежно від того, наскільки Усик йшов на компроміс, його підштовхували до більшого", - сказав менеджер Усика Егіс Клімас репортеру Стіву Кіму, який першим повідомив про те, що переговори зірвалися.

Напередодні 10 березня, крайнього терміну, встановленого WBA для Ф'юрі та Усика, щоб домовитися про угоду - і призупинити офіційне призначення бою Усик-Дюбуа, яке могло б зіпсувати плани коронування абсолютного чемпіона - обидві сторони поінформували президента WBA Гільберто Мендосу про те, що попередня домовленість була досягнута.

ВІДЕО ДНЯ

Ф'юрі та Усик продовжували сперечатися про переговори в соціальних мережах, поки Мендоса не встановив 1 квітня крайнім терміном для отримання підписаних контрактів. Тепер WBA готова призначити бій між Усиком та Дюбуа, якщо не буде зроблено останньої спроби врятувати бій проти Ф'юрі.

Передісторія: