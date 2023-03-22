Переговори про бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона зірвалися – ЗМІ
Переговори щодо фіналізації об’єднавчого чемпіонського бою в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком 29 квітня на лондонському стадіоні "Вемблі" зірвалися
Джерело: ESPN з посиланням на джерела, пов'язані з обома бійцями
Деталі: Раніше цього місяця сторони домовилися про розподіл чистого прибутку 70-30 на користь Ф'юрі, але Ф'юрі і Усик не змогли домовитися про інші суттєві умови, що мають вирішальне значення для угоди, окрім розподілу прибутку, повідомили джерела.
За словами співрозмовників видання, 36-річний українець Усик закрив свій тренувальний табір і буде перегруповуватися зі своєю командою, щоб спланувати наступний бій.
"Незалежно від того, наскільки Усик йшов на компроміс, його підштовхували до більшого", - сказав менеджер Усика Егіс Клімас репортеру Стіву Кіму, який першим повідомив про те, що переговори зірвалися.
Напередодні 10 березня, крайнього терміну, встановленого WBA для Ф'юрі та Усика, щоб домовитися про угоду - і призупинити офіційне призначення бою Усик-Дюбуа, яке могло б зіпсувати плани коронування абсолютного чемпіона - обидві сторони поінформували президента WBA Гільберто Мендосу про те, що попередня домовленість була досягнута.
Ф'юрі та Усик продовжували сперечатися про переговори в соціальних мережах, поки Мендоса не встановив 1 квітня крайнім терміном для отримання підписаних контрактів. Тепер WBA готова призначити бій між Усиком та Дюбуа, якщо не буде зроблено останньої спроби врятувати бій проти Ф'юрі.
Передісторія:
- 34-річний Ф'юрі востаннє бився в грудні, перемігши технічним нокаутом в 10-му раунді Дерека Чісору і зберігши свій титул чемпіона світу в суперважкій вазі (WBC). До цього він нокаутував Ділліана Вайта в шостому раунді в квітні 2022 року.
- 36-річний Усик завоював свої три титули WBA, WBO та IBF, перемігши Ентоні Джошуа одностайним рішенням суддів у вересні 2021 року. У серпневому матчі-реванші він зберіг свій об'єднаний чемпіонський титул, здобувши перемогу розділеним рішенням суддів.
- Поєдинок Ф'юрі - Усик мав би визначити першого в історії беззаперечного чемпіона у надважкій вазі, володаря чотирьох поясів.