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Переговоры о бое Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвались – СМИ

Валентина РоманенкоСреда, 22 марта 2023, 12:45
Переговоры о бое Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвались – СМИ
коллаж УП

Переговоры о финализации объединительного чемпионского боя в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" сорвались

Источник: ESPN со ссылкой на источники, связанные с обоими бойцами

Детали: Ранее в этом месяце стороны договорились о распределении чистой прибыли 70-30 в пользу Фьюри, но Фьюри и Усик не смогли договориться о других существенных условиях, имеющих решающее значение для сделки, кроме распределения прибыли, сообщили источники.

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По словам собеседников издания, 36-летний украинец Усик закрыл свой тренировочный лагерь и будет перегруппировываться со своей командой, чтобы спланировать следующий бой.

"Независимо от того, насколько Усик шел на компромисс, его подталкивали к большему", - сказал менеджер Усика Эгис Климас репортеру Стиву Киму, который первым сообщил о том, что переговоры сорвались.

Накануне 10 марта, крайнего срока, установленного WBA для Фьюри и Усика, чтобы договориться о сделке - и приостановить официальное назначение боя Усик-Дюбуа, которое могло бы испортить планы коронования абсолютного чемпиона - обе стороны проинформировали президента WBA Гильберто Мендосу о том, что предварительная договоренность была достигнута.

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Фьюри и Усик продолжали спорить о переговорах в социальных сетях, пока Мендоса не установил 1 апреля крайним сроком для получения подписанных контрактов. Теперь WBA готова назначить бой между Усиком и Дюбуа, если не будет предпринята последняя попытка спасти бой против Фьюри.

Предыстория:

  • 34-летний Фьюри в последний раз дрался в декабре, победив техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору и сохранив свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе (WBC). До этого он нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде в апреле 2022 года.
  • 36-летний Усик завоевал свои три титула WBA, WBO и IBF, победив Энтони Джошуа единогласным решением судей в сентябре 2021 года. В августовском матче-реванше он сохранил свой объединенный чемпионский титул, одержав победу разделенным решением судей.
  • Поединок Фьюри - Усик должен был бы определить первого в истории безоговорочного чемпиона в супертяжелом весе, обладателя четырех поясов.

Темы: спорт
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