Зеленський провів нараду щодо ситуації на Донеччині

Під час робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Джерело: сайт президента й Telegram-канал Зеленського

Пряма мова: "Провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині.

Заслухав доповідь військового командування про стан оперативної обстановки в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Лиман"".

Деталі: Президент повідомив, що окремо обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії.

Також учасники наради розглянули фінансування закладів охорони здоров’я, які переміщено з тимчасово окупованих територій.

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Цьому передувало: 22 березня Володимир Зеленський відвідав на Донеччині передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, нагородив там героїв, які захищають Україну, а також навідав поранених бійців.