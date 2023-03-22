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Зеленський провів нараду щодо ситуації на Донеччині

Олена РощінаСереда, 22 березня 2023, 14:07
Зеленський провів нараду щодо ситуації на Донеччині
Зеленський провів нараду на Донеччині, фото Офісу президента

Під час робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Джерело: сайт президента й Telegram-канал Зеленського 

Пряма мова: "Провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині.

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Заслухав доповідь військового командування про стан оперативної обстановки в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Лиман"".

Деталі: Президент повідомив, що окремо обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії. 

Також учасники наради розглянули фінансування закладів охорони здоров’я, які переміщено з тимчасово окупованих територій.

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Цьому передувало: 22 березня Володимир Зеленський відвідав на Донеччині передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, нагородив там героїв, які захищають Україну, а також навідав поранених бійців.

Теми: ЗеленськийДонецька область
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