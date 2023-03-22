Зеленский провел совещание по ситуации в Донецкой области

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации с безопасностью в регионе.

Источник: сайт президента Telegram-канал Зеленского

Прямая речь: "Провел совещание по социальной ситуации и ситуации безопасности в Донецкой области.

Заслушал доклад военного командования о состоянии оперативной обстановки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман"".

Детали: Президент сообщил, что отдельно обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры, обеспечение бесперебойного снабжения воды и электроэнергии.

Также участники совещания рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, которые перемещены с временно оккупированных территорий.

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Этому предшествовало: 22 марта Владимир Зеленский посетил в Донецкой области передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, наградил там героев, которые защищают Украину, а также навестил раненых бойцов.