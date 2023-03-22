Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский провел совещание по ситуации в Донецкой области

Елена РощинаСреда, 22 марта 2023, 15:07
Зеленский провел совещание по ситуации в Донецкой области
Зеленский провел совещание в Донецкой области, фото Офиса президента

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации с безопасностью в регионе.

Источник: сайт президента Telegram-канал Зеленского 

Прямая речь: "Провел совещание по социальной ситуации и ситуации безопасности в Донецкой области.

Заслушал доклад военного командования о состоянии оперативной обстановки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман"".

Детали: Президент сообщил, что отдельно обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры, обеспечение бесперебойного снабжения воды и электроэнергии. 

Также участники совещания рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, которые перемещены с временно оккупированных территорий.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 22 марта Владимир Зеленский посетил в Донецкой области передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, наградил там героев, которые защищают Украину, а также навестил раненых бойцов.

Темы: ЗеленскийДонецкая область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

МИД – миссии ООН: Неприемлемо возлагать ответственность на жертву агрессии

Ратификация Римского статута не навредит Украине – Кулеба

Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Все новости...
Зеленский
Зеленский приехал под Бахмут и наградил его защитников
Зеленский о ночной атаке "Шахедов": После слов о "мире" в Москве отдают преступные приказы
Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ
Последние новости
01:22
Херсонский горсовет призвал жителей общины эвакуироваться
00:48
Испания предоставит почти 15 млн евро на укрепление продовольственной безопасности Украины
00:18
В заповеднике "Аскания-Нова" оккупанты установили свою администрацию
23:58
МИД – миссии ООН: Неприемлемо возлагать ответственность на жертву агрессии
23:53
В Германии вынесли первый приговор участнику движения "райхсбюргеров", отрицающему существование страны
23:38
Евровидение-2023: Финал конкурса впервые покажут в кинотеатрах
23:22
В Молдове проверят заявление депутата партии "Шор" о "военной провокации" Кишинева
23:21
В Славянске прозвучали взрывы – СМИ
23:05
Ратификация Римского статута не навредит Украине – Кулеба
23:01
Президент Грузии заявила, что Иванишвили может быть олигархом и сохранять влияние на власть
Все новости...