Зеленский провел совещание по ситуации в Донецкой области
Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации с безопасностью в регионе.
Источник: сайт президента Telegram-канал Зеленского
Прямая речь: "Провел совещание по социальной ситуации и ситуации безопасности в Донецкой области.
Заслушал доклад военного командования о состоянии оперативной обстановки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман"".
Детали: Президент сообщил, что отдельно обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры, обеспечение бесперебойного снабжения воды и электроэнергии.
Также участники совещания рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, которые перемещены с временно оккупированных территорий.
Этому предшествовало: 22 марта Владимир Зеленский посетил в Донецкой области передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, наградил там героев, которые защищают Украину, а также навестил раненых бойцов.