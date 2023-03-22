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СБУ затримала коригувальника ракетного удару РФ по школі в Краматорську

Валентина РоманенкоСереда, 22 березня 2023, 16:34
СБУ затримала коригувальника ракетного удару РФ по школі в Краматорську
фото СБУ

Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Донецької області

Дослівно: "СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року.

Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання".

Деталі: Повідомляється, що за даними слідства, поплічником загарбників виявився працівник заводу в Краматорську.

На початку березня 2023 року російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці. Зібрану розвідінформацію він надсилав "зв’язковому" агенту.

Під час обшуків у затриманого виявили мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.

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На підставі зібраних доказів фігуранту про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваному суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

 

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Що передувало: Вночі 5 березня ворог завдав ракетного удару по Краматорську. Було зруйновано школу. На щастя, постраждалих не було.

Теми: СБУДонецька областьвійна
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