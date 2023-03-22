СБУ задержала корректировщика ракетного удара РФ по школе в Краматорске

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о локации Сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Донецкой области

Дословно: "СБУ установила, что именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года.

Кроме того, он разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области. Его кураторов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского разведывательного задания".

Детали: Сообщается, что по данным следствия, пособником захватчиков оказался работник завода в Краматорске.

В начале марта 2023 года российская спецслужба дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству. Собранную развединформацию он посылал "связному" агенту.

Во время обысков у задержанного обнаружили мобильный телефон, который он использовал для передачи данных агрессору.

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На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ в условиях военного положения.

Суд определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Что предшествовало: Ночью 5 марта враг нанес ракетный удар по Краматорску. Была разрушена школа. К счастью, пострадавших не было.