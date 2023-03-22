РФ змінить цілі для обстрілів: сконцентруються на логістиці та військових об’єктах – ГУР

Росія планує частіше атакувати українську логістику та об’єкти, які необхідні для успішних бойових дій Сил оборони.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма мова: "Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації".

Деталі: За його словами, Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську систему протягом зими. Тому, на його думку, окупанти планують переорієнтувати напрямки завдання ударів: "Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань".

Як наголосив представник ГУР, удари по нафтобазах свідчать, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні Україні для успішного ведення бойових дій. Енергетика також залишиться однією з цілей ворога.

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Пряма мова: "Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо".

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Більше деталей: Скібіцький підкреслив, що ГУР аналізує, розвідку яких об’єктів проводить РФ. Серед них, зокрема, є гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу: "Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну".

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