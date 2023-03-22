Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ змінить цілі для обстрілів: сконцентруються на логістиці та військових об’єктах – ГУР

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 березня 2023, 18:14
РФ змінить цілі для обстрілів: сконцентруються на логістиці та військових об’єктах – ГУР
Вадим Скібіцький, фото з Укрінформу

Росія планує частіше атакувати українську логістику та об’єкти, які необхідні для успішних бойових дій Сил оборони.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма мова: "Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації".

Деталі: За його словами, Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську систему протягом зими. Тому, на його думку, окупанти планують переорієнтувати напрямки завдання ударів: "Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань".

Як наголосив представник ГУР, удари по нафтобазах свідчать, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які  необхідні Україні для успішного ведення бойових дій. Енергетика також залишиться однією з цілей ворога.

Читайте також: Третій тиждень із світлом, але радіти зарано. У якому стані енергетична система України?

Пряма мова: "Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Скібіцький підкреслив, що ГУР аналізує, розвідку яких об’єктів проводить РФ. Серед них, зокрема, є гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу: "Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну".

Читайте також: Україна готова відновити експорт електроенергії в ЄС, але є ризик. Політичний

Теми: Росіяобстрілрозвідка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапаВ Україні різко похолодає, потепління прийде в квітні

фото, відео, оновлено від 12:14Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів

МЗС закликало комісара ООН не давати "незбалансованих" оцінок щодо справи УПЦ МП

УЗ повертатиме повну вартість квитків навіть після відправлення потяга: умови

оновленоСБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, у складі якої – експомічник нардепа

Сирський: Зараз найінтенсивніша фаза боїв за Бахмут

Усі новини...
Росія
Держсекретар США прокоментував поведінку Китаю у війні РФ проти України
Варфоломій звинуватив РПЦ у злочинах війни в Україні
Збірні Росії і Білорусі не допустили на ЧС-2024 з хокею 
Останні новини
14:31
У МОЗ пояснили, про що свідчать нічні жахи у дітей і як їх подолати
14:28
Визнання роботи з деокупації: Росія віднесла організацію "КримSOS" до "небажаних"
14:26
фотоУ Львові затримали ворожу шпигунку, яка збирала дані про ЗСУ
14:21
У Росії пригрозили США "унікальною зброєю, здатною знищити Америку"
14:01
Колаборантка окупантів з Лимана отримала 5 років тюрми
13:59
інфографікаКиїв втратив статус найдорожчого міста України: що з цінами на оренду
13:50
У Єврокомісії прокоментували ядерні плани Путіна щодо Білорусі: Якщо це станеться - наслідки будуть
13:48
Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон: умови
13:36
УЦОЯО затвердив завдання, які будуть на НМТ-2023
13:35
мапаВ Україні різко похолодає, потепління прийде в квітні
Усі новини...