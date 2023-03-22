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РФ изменит цели для обстрелов: сконцентрируются на логистике и военных объектах – ГУР

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 марта 2023, 18:14
РФ изменит цели для обстрелов: сконцентрируются на логистике и военных объектах – ГУР
Вадим Скибицкий, фото из Укринформа

Россия планирует чаще атаковать украинскую логистику и объекты, которые необходимы для успешных боевых действий Сил обороны.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, находящейся в пунктах дислокации".

Детали: По его словам, Кремлю так и не удалось разрушить украинскую систему в течение зимы. Поэтому, по его мнению, оккупанты планируют переориентировать направления нанесения ударов: "Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок".

Как отметил представитель ГУР, удары по нефтебазам свидетельствуют, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые необходимы Украине для успешного ведения боевых действий. Энергетика также останется одной из целей врага.

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Прямая речь: "Останутся также объекты критической инфраструктуры, прежде всего экономические – те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д.".

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Больше деталей: Скибицкий подчеркнул, что ГУР анализирует, разведку каких объектов проводит РФ. Среди них, в частности, есть гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, которые идут с Запада: "Россия постоянно осуществляет разведку этих объектов, в том числе космическую".

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Темы: Росcияобстрелразведка
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