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Варфоломій звинуватив РПЦ у злочинах війни в Україні

Євген КізіловСереда, 22 березня 2023, 18:45
Варфоломій звинуватив РПЦ у злочинах війни в Україні
Вселенський патріарх Варфоломій, Getty Images

Вселенський патріарх Варфоломій заявив у середу, що Російська православна церква розділяє відповідальність за злочини війни, яку Росія розв'язала проти України.

Джерело: Варфоломій на конференції в литовському парламенті у Вільнюсі, передає Reuters

Деталі: Патріарх пояснив, що російська влада використовує церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

Пряма мова: "Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії і розділяють відповідальність за злочини, що виникли в результаті, такі як шокуюче викрадення українських дітей…

Наш міжрелігійний діалог повинен зосередитися на способах протистояти і нейтралізувати здатність керівництва Московського патріархату чинити розкол (у церкві) і теологічно легітимізувати злочинну поведінку".

Більше деталей: Варфоломій додав, що він готовий допомогти у післявоєнному "духовному відродженні" Росії.

Нагадаємо: Патріарх РПЦ Кирил (Гундяєв) благословляв вторгнення Росії в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Його підозрюють у скоєнні воєнного злочину - незаконній депортації дітей з окупованих територій України до РФ.

Теми: церкваРосіяКириловійна
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