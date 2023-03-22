Варфоломій звинуватив РПЦ у злочинах війни в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій заявив у середу, що Російська православна церква розділяє відповідальність за злочини війни, яку Росія розв'язала проти України.

Джерело: Варфоломій на конференції в литовському парламенті у Вільнюсі, передає Reuters

Деталі: Патріарх пояснив, що російська влада використовує церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

Пряма мова: "Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії і розділяють відповідальність за злочини, що виникли в результаті, такі як шокуюче викрадення українських дітей…

Наш міжрелігійний діалог повинен зосередитися на способах протистояти і нейтралізувати здатність керівництва Московського патріархату чинити розкол (у церкві) і теологічно легітимізувати злочинну поведінку".

Більше деталей: Варфоломій додав, що він готовий допомогти у післявоєнному "духовному відродженні" Росії.

Нагадаємо: Патріарх РПЦ Кирил (Гундяєв) благословляв вторгнення Росії в Україну.

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