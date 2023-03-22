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Варфоломей обвинил РПЦ в преступлениях войны в Украине

Евгений КизиловСреда, 22 марта 2023, 17:45
Варфоломей обвинил РПЦ в преступлениях войны в Украине
Вселенский патриарх Варфоломей, Getty Images

Вселенский патриарх Варфоломей заявил в среду, что Русская православная церковь разделяет ответственность за преступления войны, которую Россия развязала против Украины.

Источник: Варфоломей на конференции в литовском парламенте в Вильнюсе, передает Reuters

Детали: Патриарх объяснил, что российские власти используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей".

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Прямая речь: "Церковь и государственное руководство России сотрудничали в преступлении агрессии и разделяют ответственность за преступления, возникшие в результате, такие как шокирующее похищение украинских детей...

Наш межрелигиозный диалог должен сосредоточиться на способах противостоять и нейтрализовать способность руководства Московского патриархата совершать раскол (в церкви) и теологически легитимизировать преступное поведение".

Больше деталей: Варфоломей добавил, что он готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России.

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Напомним: Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) благословлял вторжение России в Украину.

Что предшествовало: 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в совершении военного преступления - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Темы: церковьРосcияКириллвойна
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