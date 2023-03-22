Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський неанонсовано приїхав у Харків: вручив відзнаку "Місто-герой"

Альона Мазуренко Середа, 22 березня 2023, 19:22
Зеленський неанонсовано приїхав у Харків: вручив відзнаку Місто-герой

Президент Володимир Зеленський 22 березня прибув у Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави".

Деталі: Указом від 21 березня Зеленський затвердив положення про "Місто-герой України". 

Зокрема, місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручатимуть основу верхівки держака прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.

Основа верхівки держака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною з написами: "Місто-герой України..." і "Указ президента України №".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, за участі президента, у Харкові провели нараду щодо ситуації в області: відновлення деокупованих територій, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим.

Зеленський заслухав доповідь військового командування в зоні ОУВ "Харків".

Також він обговорив із енергетиками питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.

Глава держави нагородив у Харкові захисників, які відзначилися під час оборони області від окупантів.

Цьому передувало: 22 березня Володимир Зеленський відвідав на Донеччині передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, нагородив там героїв, які захищають Україну, а також навідав поранених бійців.

Під час робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо:

  • 6 березня 2022 року Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.
  • 24 березня цю відзнаку присвоїли – Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці. 

Теми: ЗеленськийХарківвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапаВ Україні різко похолодає, потепління прийде в квітні

фото, відео, оновлено від 12:14Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів

МЗС закликало комісара ООН не давати "незбалансованих" оцінок щодо справи УПЦ МП

УЗ повертатиме повну вартість квитків навіть після відправлення потяга: умови

оновленоСБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, у складі якої – експомічник нардепа

Сирський: Зараз найінтенсивніша фаза боїв за Бахмут

Усі новини...
Зеленський
Зеленський – вбивцям з РФ: Ордер на арешт – найкраще, що може з вами статися
Зеленський провів нараду щодо ситуації на Донеччині
Зеленський приїхав під Бахмут і нагородив його оборонців
Останні новини
15:39
ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через "Приват24"
15:39
відеоЗалужний нагородив "Хижака", який у близькому бою відбив штурм ворога
15:19
відеоУ Міноборони Британії показали, як українські танкісти освоювали Challenger 2
15:19
16 видавництв продовжують публікувати російською більше книжок, ніж дозволяє закон – омбудсмен
15:15
Аграрії скоротили площі для сівби: чи загрожує Україні дефіцит продуктів
14:31
У МОЗ пояснили, про що свідчать нічні жахи у дітей і як їх подолати
14:30
"Зернова ініціатива": ситуація з інспекціями стабільно важка через дії РФ
14:28
Визнання роботи з деокупації: Росія віднесла організацію "КримSOS" до "небажаних"
14:27
Промвиробництво в Україні торік скоротилось на понад третину
14:26
фотоУ Львові затримали ворожу шпигунку, яка збирала дані про ЗСУ
Усі новини...