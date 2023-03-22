Зеленський неанонсовано приїхав у Харків: вручив відзнаку "Місто-герой"
Президент Володимир Зеленський 22 березня прибув у Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".
Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави".
Деталі: Указом від 21 березня Зеленський затвердив положення про "Місто-герой України".
Зокрема, місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручатимуть основу верхівки держака прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.
Основа верхівки держака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною з написами: "Місто-герой України..." і "Указ президента України №".
Крім того, за участі президента, у Харкові провели нараду щодо ситуації в області: відновлення деокупованих територій, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим.
Зеленський заслухав доповідь військового командування в зоні ОУВ "Харків".
Також він обговорив із енергетиками питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.
Глава держави нагородив у Харкові захисників, які відзначилися під час оборони області від окупантів.
Цьому передувало: 22 березня Володимир Зеленський відвідав на Донеччині передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, нагородив там героїв, які захищають Україну, а також навідав поранених бійців.
Під час робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.
Нагадаємо:
- 6 березня 2022 року Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.
- 24 березня цю відзнаку присвоїли – Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці.