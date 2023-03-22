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Зеленський неанонсовано приїхав у Харків: вручив відзнаку "Місто-герой"

Альона Мазуренко Середа, 22 березня 2023, 18:22
Зеленський неанонсовано приїхав у Харків: вручив відзнаку Місто-герой

Президент Володимир Зеленський 22 березня прибув у Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

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Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави".

Деталі: Указом від 21 березня Зеленський затвердив положення про "Місто-герой України". 

Зокрема, місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручатимуть основу верхівки держака прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.

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Основа верхівки держака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною з написами: "Місто-герой України..." і "Указ президента України №".

Крім того, за участі президента, у Харкові провели нараду щодо ситуації в області: відновлення деокупованих територій, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим.

Зеленський заслухав доповідь військового командування в зоні ОУВ "Харків".

Також він обговорив із енергетиками питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.

Глава держави нагородив у Харкові захисників, які відзначилися під час оборони області від окупантів.

Цьому передувало: 22 березня Володимир Зеленський відвідав на Донеччині передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, нагородив там героїв, які захищають Україну, а також навідав поранених бійців.

Під час робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо:

  • 6 березня 2022 року Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.
  • 24 березня цю відзнаку присвоїли – Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці. 

Теми: ЗеленськийХарківвійна
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