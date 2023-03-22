Зеленский неанонсировано приехал в Харьков: вручил награду "Город-герой"

Президент Владимир Зеленский 22 марта прибыл в Харьков, где передал городскому голове Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины".

Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства".

Детали: Указом от 21 марта Зеленский утвердил положение о "Городе-герое Украины".

В частности, городу, которому присвоено почетное отличие, будут вручать основу верхушки древка флага городского населенного пункта и ленту почетного отличия.

Основа верхушки древка изготавливается из сплавов меди с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной с надписями: "Город-герой Украины..." и "Указ президента Украины №".

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Кроме того, при участии президента, в Харькове провели совещание по ситуации в области: восстановление деоккупированных территорий, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим.

Зеленский заслушал доклад военного командования в зоне ОУВ "Харьков".

Также он обсудил с энергетиками вопрос обеспечения всех населенных пунктов Харьковщины электроэнергией.

Глава государства наградил в Харькове защитников, которые отличились во время обороны области от оккупантов.

Этому предшествовало: 22 марта Владимир Зеленский посетил в Донецкой области передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, наградил там героев, которые защищают Украину, а также навестил раненых бойцов.

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации с безопасностью в регионе.

Напомним: