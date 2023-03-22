Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України на Заході

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 20:22
Президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України на Заході
ФОТО З TWITTER ЕП

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна повинна враховувати зменшення підтримки Заходу в майбутньому.

Про це він сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. З часом вона зменшуватиметься", - сказав Павел.

Реклама:

Він також згадав про президентські вибори в США у 2024 році та очікувану зосередженість на внутрішній політиці.

"Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться. Україна має це враховувати" – зазначив Павел.

Тому, на його думку,  у 2024 році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати будь-які великі та складні операції.

ВІДЕО ДНЯ

"Цей рік є вирішальним для розвитку війни" – заявив президент Чехії.

За його словами, зараз західні держави постачають Україні необхідну зброю, щоб вона могла зайняти кращу стартову позицію для будь-яких переговорів з РФ.

Нагадаємо, Петр Павел вважає, що у найближчі кілька місяців найкращий час для України провести контрнаступ проти російських військ на окупованих територіях.

Теми: Чехіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: