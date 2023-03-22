Президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України на Заході

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна повинна враховувати зменшення підтримки Заходу в майбутньому.

Про це він сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. З часом вона зменшуватиметься", - сказав Павел.

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Він також згадав про президентські вибори в США у 2024 році та очікувану зосередженість на внутрішній політиці.

"Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться. Україна має це враховувати" – зазначив Павел.

Тому, на його думку, у 2024 році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати будь-які великі та складні операції.

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"Цей рік є вирішальним для розвитку війни" – заявив президент Чехії.

За його словами, зараз західні держави постачають Україні необхідну зброю, щоб вона могла зайняти кращу стартову позицію для будь-яких переговорів з РФ.

Нагадаємо, Петр Павел вважає, що у найближчі кілька місяців найкращий час для України провести контрнаступ проти російських військ на окупованих територіях.