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Президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України на Заході

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 21:22
Президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України на Заході
ФОТО З TWITTER ЕП

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна повинна враховувати зменшення підтримки Заходу в майбутньому.

Про це він сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. З часом вона зменшуватиметься", - сказав Павел.

Він також згадав про президентські вибори в США у 2024 році та очікувану зосередженість на внутрішній політиці.

"Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться. Україна має це враховувати" – зазначив Павел.

Тому, на його думку,  у 2024 році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати будь-які великі та складні операції.

"Цей рік є вирішальним для розвитку війни" – заявив президент Чехії.

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За його словами, зараз західні держави постачають Україні необхідну зброю, щоб вона могла зайняти кращу стартову позицію для будь-яких переговорів з РФ.

Нагадаємо, Петр Павел вважає, що у найближчі кілька місяців найкращий час для України провести контрнаступ проти російських військ на окупованих територіях.

Теми: Чехіядопомога Україні
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