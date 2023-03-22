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Президент Чехии прогнозирует уменьшение поддержки Украины Западом

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 21:22
Президент Чехии прогнозирует уменьшение поддержки Украины Западом
ФОТО З TWITTER ЕП

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна учитывать уменьшение поддержки Запада в будущем.

Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это означает для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", - сказал Павел.

Он также упомянул о президентских выборах в США в 2024 году и ожидаемую сосредоточенность на внутренней политике.

"Если поддержка США уменьшится, поддержка со стороны ряда европейских стран также уменьшится. Украина должна это учитывать", - отметил Павел.

Поэтому, по его мнению, в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет начинать любые крупные и сложные операции.

"Этот год является решающим для развития войны", - заявил президент Чехии.

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По его словам, сейчас западные государства поставляют Украине необходимое оружие, чтобы она могла занять лучшую стартовую позицию для любых переговоров с РФ.

Напомним, Петр Павел считает, что в ближайшие несколько месяцев лучшее время для Украины провести контрнаступление против российских войск на оккупированных территориях.

Темы: Чехияпомощь Украине
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