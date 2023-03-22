Повітряні сили спростовують дані про навчання українських пілотів у Франції

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що інформація французького видання Le Figaro про навчання українських пілотів у Франції на літаках Mirage не відповідає дійсності.

Як передає "Європейська правда", відповідну заяву він зробив в ефірі "Радіо Свобода".

"Зараз іде інформація про те, начебто наші пілоти навчаються півтора місяця у Франції на літаках Mirage. Хотів би одразу спростувати, щоби не було перекручень різних фактів", – зазначив Ігнат.

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Речник Повітряних сил додав, що різні держави справді пропонують Україні власні майданчики "для можливого, потенційного, майбутнього навчання на той тип, який буде обраний колегіально в консультаціях із нашими західними партнерами".

"Проходили у Франціі навчання в нас авіанавідники, проходили курси виживання для авіаторів, але про навчання саме льотного складу зараз не йдеться", – підкреслив він.

Як стверджувала Le Figaro, у Франції вже протягом півтора місяця відбувається навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000. Рішення про навчання пілотів нібито було ухвалене напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.

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На початку березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у спілкуванні з членами Сенату зазначив, що Франція поки не ухвалювала ніяких рішень щодо літаків для України чи підготовки пілотів, але визнав, що тема обговорюється.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.