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Воздушные силы опровергают данные об обучении украинских пилотов во Франции

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 21:29
Воздушные силы опровергают данные об обучении украинских пилотов во Франции
Скриншот, ЮРИЙ ИГНАТ

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация французского издания Le Figaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.

Как передает "Европейская правда", соответствующее заявление он сделал в эфире "Радио Свобода".

"Сейчас идет информация о том, что якобы наши пилоты учатся полтора месяца во Франции на самолетах Mirage. Хотел бы сразу опровергнуть, чтобы не было искажений различных фактов", - отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что различные государства действительно предлагают Украине собственные площадки "для возможного, потенциального, будущего обучения на тот тип, который будет выбран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами".

"Проходили во Франции обучение у нас авианаводчики, проходили курсы выживания для авиаторов, но об обучении именно летного состава сейчас речь не идет", - подчеркнул он.

Как утверждала Le Figaro, во Франции уже в течение полутора месяцев проходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000. Решение об обучении пилотов якобы было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

В начале марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню в общении с членами Сената отметил, что Франция пока не принимала никаких решений относительно самолетов для Украины или подготовки пилотов, но признал, что тема обсуждается.

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Ранее американские СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков, и, по данным CNN, к ним могут присоединиться еще десять.

Темы: ФранцияавиаВоздушные силы ВСУ
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