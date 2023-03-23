Окупанти підготували 23 "військкомати" для мобілізації на Донеччині – ЦНС

Російські окупанти створили 23 "військові комісаріати" для проведення загальної мобілізації на захоплених територіях Донецької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог продовжує підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово захоплених районах Донецької області.

Ще 18 лютого Денис Пушилін, який вважає себе керівником Донеччини, видав "указ" щодо взяття на облік юнаків 2006 року народження. Завдання мають виконати створені для цього 23 "військкомати".

Деталі: У ЦНС заявили, що на окупованій Донеччині майже не залишилося чоловіків, які придатні до служби, а тому юнаки, які нещодавно досягли 18-річчя, стануть основою майбутньої мобілізації. Окупанти зобов'язали їх пройти медичну комісію до кінця березня.