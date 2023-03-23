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Окупанти підготували 23 "військкомати" для мобілізації на Донеччині – ЦНС

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 00:52
Окупанти підготували 23 військкомати для мобілізації на Донеччині – ЦНС
РОСІЙСЬКІ МОБІЛІЗОВАНІ, ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти створили 23 "військові комісаріати" для проведення загальної мобілізації на захоплених територіях Донецької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог продовжує підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово захоплених районах Донецької області.

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Ще 18 лютого Денис Пушилін, який вважає себе керівником Донеччини, видав "указ" щодо взяття на облік юнаків 2006 року народження. Завдання мають виконати створені для цього 23 "військкомати".

Деталі: У ЦНС заявили, що на окупованій Донеччині майже не залишилося чоловіків, які придатні до служби, а тому юнаки, які нещодавно досягли 18-річчя, стануть основою майбутньої мобілізації. Окупанти зобов'язали їх пройти медичну комісію до кінця березня.

Теми: мобілізаціяДонецька областьокупація
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