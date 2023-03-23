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Оккупанты подготовили 23 "военкомата" для мобилизации в Донецкой области – ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 01:52
Оккупанты подготовили 23 военкомата для мобилизации в Донецкой области – ЦНС
РОССИЙСКИЕ МОБИЛИЗОВАННЫЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты создали 23 "военных комиссариата" для проведения всеобщей мобилизации на захваченных территориях Донецкой области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг продолжает подготовку к новой волне мобилизации на временно захваченных районах Донецкой области.

Еще 18 февраля Денис Пушилин, который считает себя руководителем Донетчины, издал "указ" о взятии на учет юношей 2006 года рождения. Задачу должны выполнить созданные для этого 23 "военкомата".

Детали: В ЦНС заявили, что на оккупированной Донетчине почти не осталось мужчин, пригодных к службе, а потому юноши, которые недавно достигли 18-летия, станут основой будущей мобилизации. Оккупанты обязали их пройти медицинскую комиссию до конца марта.

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Темы: мобилизацияДонецкая областьоккупация
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