Кулеба: Ще до ордеру МКС ми знали, що немає сенсу розмовляти з Путіним

Україна задовго до видачі Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Володимира Путіна зрозуміла, що з президентом РФ немає сенсу розмовляти.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Politico

Пряма мова: "Ми знали задовго до видачі МКС ордеру на арешт, що розмовляти з Путіним немає сенсу. 30 вересня минулого року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила юридичну резолюцію, в якій заявила, що будь-які переговори з Володимиром Путіним неможливі у відповідь на спробу РФ анексувати додаткові українські території (23-27 вересня 2022 року Росія провела так звані "референдуми" на захоплених територіях чотирьох українських областей – ред.)".

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Деталі: При цьому Кулеба заявив, що Україна не відкидає саму ідею переговорів, однак заперечує припущення, що розмова особисто з Путіним може забезпечити мир.

"Україна робила численні спроби досягти мирного врегулювання. До 24 лютого 2022 року за посередництва Франції і Німеччини Україна провела 88 раундів переговорів з моменту обрання Зеленського президентом у 2019 році. Росія розтоптала всі ці зусилля, обравши варварську, геноцидну, загарбницьку війну", – наголосив міністр.

Кулеба відзначив, що Україна безуспішно намагалася знайти спільну мову й після 24 лютого. "Натомість Росія посилила свої жорстокі атаки і оголосила про плани анексувати додаткові українські території. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, що якщо Путін продовжить цю спробу анексії, з ним неможливо буде розмовляти", – сказав очільник МЗС.

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"Путін все проігнорував, він хоче більше війни, більше вкрадених українських дітей, більше вбитих українців, більше захоплених українських земель. Як можна боротися з таким злом? Його розбивають силою", – заявив міністр.

Кулеба наголосив, що Україна має власне бачення миру, викладене у "формулі миру" Зеленського з 10 пунктів.

"Ми закликаємо всі країни зосередитися на реалізації цієї формули як реалістичного шляху до миру, а не видавати бажане за дійсне, просячи агресора про мир", – додав міністр.

Нагадаємо: Дмитро Кулеба та президентка Європарламенту Роберта Метсола провели розмову, у якій ключовою темою було створення трибуналу щодо скоєного РФ злочину агресії.