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Кулеба: Еще до ордера МУС мы знали, что нет смысла разговаривать с Путиным

Четверг, 23 марта 2023, 03:58
Кулеба: Еще до ордера МУС мы знали, что нет смысла разговаривать с Путиным
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Украина задолго до выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина поняла, что с президентом РФ нет смысла разговаривать.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico

Прямая речь: "Мы знали задолго до выдачи МУС ордера на арест, что разговаривать с Путиным нет смысла. 30 сентября прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял юридическую резолюцию, в которой заявил, что любые переговоры с Владимиром Путиным невозможны в ответ на попытку РФ аннексировать дополнительные украинские территории (23-27 сентября 2022 года Россия провела так называемые "референдумы" на захваченных территориях четырех украинских областей – ред.)".

Детали: При этом Кулеба заявил, что Украина не отвергает саму идею переговоров, однако отрицает предположение, что разговор лично с Путиным может обеспечить мир.

"Украина делала многочисленные попытки достичь мирного урегулирования. До 24 февраля 2022 года при посредничестве Франции и Германии Украина провела 88 раундов переговоров с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году. Россия растоптала все эти усилия, выбрав варварскую, геноцидную, захватническую войну", – подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина безуспешно пыталась найти общий язык и после 24 февраля. "Вместо этого Россия усилила свои жестокие атаки и объявила о планах аннексировать дополнительные украинские территории. Президент Зеленский дал четко понять, если Путин продолжит эту попытку аннексии, с ним невозможно будет разговаривать", – сказал глава МИД.

"Путин все проигнорировал, он хочет больше войны, больше украденных украинских детей, больше убитых украинцев, больше захваченных украинских земель. Как можно бороться с таким злом? Его разбивают силой", – заявил министр.

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Кулеба подчеркнул, что Украина имеет собственное видение мира, изложенное в "формуле мира" Зеленского из 10 пунктов

"Мы призываем все страны сосредоточиться на реализации этой формулы как реалистичного пути к миру, а не выдавать желаемое за действительное, прося агрессора о мире", – добавил министр.

Напомним: Дмитрий Кулеба и президент Европарламента Роберта Метсола провели разговор, в котором ключевой темой было создание трибунала по совершенному РФ преступлению агрессии.

Темы: Кулеба ДмитрийПутинРосcия
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