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У Мелітополі прогримів вибух, окупаційна "влада" каже: є постраждалий

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 06:51
У Мелітополі прогримів вибух, окупаційна влада каже: є постраждалий
ВЇЗД У МІСТО. ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

В окупованому Мелітополі зранку 23 березня прогримів вибух, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив, що внаслідок вибуху постраждав "поліцейський".

Джерело: колаборант Рогов у Telegram

Пряма мова: "У Мелітополі гучно. Близько 7:40 (за московським часом – ред.) у різних частинах міста було чути гучний вибух".

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Деталі: Згодом Рогов повідомив, що внаслідок вибуху саморобного пристрою, який стався неподалік від пожежної частини, постраждав "співробітник поліції".

Постраждалого госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості, розповів колаборант.

Теми: Мелітопольвибух
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