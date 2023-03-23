У Мелітополі прогримів вибух, окупаційна "влада" каже: є постраждалий
Четвер, 23 березня 2023, 07:51
В окупованому Мелітополі зранку 23 березня прогримів вибух, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив, що внаслідок вибуху постраждав "поліцейський".
Джерело: колаборант Рогов у Telegram
Пряма мова: "У Мелітополі гучно. Близько 7:40 (за московським часом – ред.) у різних частинах міста було чути гучний вибух".
Деталі: Згодом Рогов повідомив, що внаслідок вибуху саморобного пристрою, який стався неподалік від пожежної частини, постраждав "співробітник поліції".
Постраждалого госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості, розповів колаборант.
ВІДЕО ДНЯ