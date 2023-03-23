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В Мелитополе прогремел взрыв, оккупационная "власть" говорит: есть пострадавший

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 07:51
В Мелитополе прогремел взрыв, оккупационная власть говорит: есть пострадавший
ВЪЕЗД В ГОРОД. ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

В оккупированном Мелитополе утром 23 марта прогремел взрыв, так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил, что в результате взрыва пострадал "полицейский".

Источник: коллаборационист Рогов в Telegram

Прямая речь: "В Мелитополе громко. Около 7:40 (по московскому времени – ред.) в разных частях города был слышен громкий взрыв".

Детали: Позже Рогов сообщил, что в результате взрыва самодельного устройства, который произошел неподалеку от пожарной части, пострадал "сотрудник полиции".

Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести, рассказал коллаборационист.

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Темы: Мелитопольвзрыв
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