В Мелитополе прогремел взрыв, оккупационная "власть" говорит: есть пострадавший

В оккупированном Мелитополе утром 23 марта прогремел взрыв, так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил, что в результате взрыва пострадал "полицейский".

Источник: коллаборационист Рогов в Telegram

Прямая речь: "В Мелитополе громко. Около 7:40 (по московскому времени – ред.) в разных частях города был слышен громкий взрыв".

Детали: Позже Рогов сообщил, что в результате взрыва самодельного устройства, который произошел неподалеку от пожарной части, пострадал "сотрудник полиции".

Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести, рассказал коллаборационист.