Окупанти 11 разів гатили по Херсонщині: загинула людина
Четвер, 23 березня 2023, 09:42
Одна людина загинула у результаті російських обстрілів Херсонської області уночі 23 березня.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "На жаль, сьогодні вночі 1 особа загинула".
Деталі: Повідомляється, що загалом упродовж доби окупанти здійснили 11 обстрілів населених пунктів Херсонщини. Вони випустили 58 снарядів. Влучання зафіксували в Херсоні (Корабельному та Дніпровському районах) Антонівці, Молодіжному та Зеленівці.
Крім того, загарбники обстріляли острівну та берегову частина Херсонської міської громади, зокрема, дачні ділянки.
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