Окупанти 11 разів гатили по Херсонщині: загинула людина

Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото з Facebook ДСНС у Херсонській області

Одна людина загинула у результаті російських обстрілів Херсонської області уночі 23 березня.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "На жаль, сьогодні вночі 1 особа загинула".

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Деталі: Повідомляється, що загалом упродовж доби окупанти здійснили 11 обстрілів населених пунктів Херсонщини. Вони випустили 58 снарядів. Влучання зафіксували в Херсоні (Корабельному та Дніпровському районах) Антонівці, Молодіжному та Зеленівці.

Крім того, загарбники обстріляли острівну та берегову частина Херсонської міської громади, зокрема, дачні ділянки.

