Оккупанты 11 раз били по Херсонской области: погиб человек
Четверг, 23 марта 2023, 08:42
Один человек погиб в результате российских обстрелов Херсонской области ночью 23 марта.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "К сожалению, сегодня ночью 1 человек погиб".
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Детали: Сообщается, что всего в течение суток оккупанты совершили 11 обстрелов населенных пунктов Херсонщины. Они выпустили 58 снарядов. Попадания зафиксировали в Херсоне (Корабельном и Днепровском районах) Антоновке, Молодежном и Зеленовке.
Кроме того, захватчики обстреляли островную и береговую часть Херсонской городской общины, в частности, дачные участки.