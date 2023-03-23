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Оккупанты 11 раз били по Херсонской области: погиб человек

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 09:42
Оккупанты 11 раз били по Херсонской области: погиб человек
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото из Facebook ГСЧС в Херсонской области

Один человек погиб в результате российских обстрелов Херсонской области ночью 23 марта.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "К сожалению, сегодня ночью 1 человек погиб".

Детали: Сообщается, что всего в течение суток оккупанты совершили 11 обстрелов населенных пунктов Херсонщины. Они выпустили 58 снарядов. Попадания зафиксировали в Херсоне (Корабельном и Днепровском районах) Антоновке, Молодежном и Зеленовке.

Кроме того, захватчики обстреляли островную и береговую часть Херсонской городской общины, в частности, дачные участки.

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Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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