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Мєдведєв навигадував, що у Росії є зброя, не гріша за системи HIMARS і краща за танки Abrams

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 березня 2023, 10:41
Мєдведєв навигадував, що у Росії є зброя, не гріша за системи HIMARS і краща за танки Abrams
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник секретаря Радбезу країни-агресора Дмитро Медведєв заявив, що російський ВПК "розкочегарився" і почав випускати види озброєнь, не гірші, ніж західні зразки.

Джерело: "Интерфакс" з посиланням на інтерв′ю Медведєва російським пропагандистам

Пряма мова Медведєва: "ВПК розкочегарився, працює активно, більшість підприємств (кажу про це не з чуток, а тому що їжджу ними) працює в три зміни, працює, що називається, з коліс - прямо віддає все у війська, виробляє найсучасніші російські види озброєнь, та ще й у ситуації, коли справді нас намагаються позбавити комплектуючих, перекрити кисень в окремих напрямках".

Деталі: За його словами, зараз ВПК випускає "дуже гідні види озброєнь, військової та спеціальної техніки і засобів ураження".

Як приклад він навів танк Т-90М "Прорив", який, за словами Медведєва, є "найкращим танком у світі" та перевершує західні Leopard, Challenger, і Abrams.

"Весь час згадують цей самий HIMARS - це цілком гідна зброя, тут нічого не можна сказати. Але ми володіємо не гіршим видом зброї, яка точність і глибину ураження має таку саму і кращу", - каже він.

Він також заявив, що російський ВПК начебто цього року має виробити 1500 танків. "Наші вороги вважали, що наша промисловість захлинеться, тобто ми витратимо все - ось нескінченні їхні розмови: "Закінчилися снаряди, закінчилися танки, закінчилися ракети" і так далі. Одних танків цього року ми 1,5 тис. штук зробимо", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: За даними Conflict Intelligence Team, російські військові розконсервували та почали відправляти з Далекого Сходу радянські середні танки сімейства Т-54/55 виробництва 40-х – кінця 50-років минулого сторіччя.

Теми: МедведєвзброявійнаРосія
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