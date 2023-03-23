Медведев наприбумывал, что у России есть оружие, не хуже, чем системы HIMARS и лучше танков Abrams

Заместитель секретаря Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что российский ВПК "раскочегарился" и начал выпускать виды вооружений, не хуже, чем западные образцы.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на интервью Медведева российским пропагандистам

Прямая речь Медведева: "ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес - прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород в отдельных направлениях".

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Детали: По его словам, сейчас ВПК выпускает "очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения".

В качестве примера он привел танк Т-90М "Прорыв", который, по словам Медведева, является "лучшим танком в мире" и превосходит западные Leopard, Challenger, и Abrams.

"Все время вспоминают этот самый HIMARS - это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучшую", - говорит он.

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Он также заявил, что российский ВПК якобы в этом году должен произвести 1500 танков. "Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, то есть мы потратим все - вот бесконечные их разговоры: "Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты" и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем", - сказал он.

Что предшествовало: По данным Conflict Intelligence Team, российские военные расконсервировали и начали отправлять с Дальнего Востока советские средние танки семейства Т-54/55 производства 40-х - конца 50-х годов прошлого столетия.