Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев наприбумывал, что у России есть оружие, не хуже, чем системы HIMARS и лучше танков Abrams

Станислав ПогориловЧетверг, 23 марта 2023, 10:41
Медведев наприбумывал, что у России есть оружие, не хуже, чем системы HIMARS и лучше танков Abrams
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель секретаря Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что российский ВПК "раскочегарился" и начал выпускать виды вооружений, не хуже, чем западные образцы.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на интервью Медведева российским пропагандистам

Прямая речь Медведева: "ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес - прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород в отдельных направлениях".

Детали: По его словам, сейчас ВПК выпускает "очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения".

В качестве примера он привел танк Т-90М "Прорыв", который, по словам Медведева, является "лучшим танком в мире" и превосходит западные Leopard, Challenger, и Abrams.

"Все время вспоминают этот самый HIMARS - это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучшую", - говорит он.

Он также заявил, что российский ВПК якобы в этом году должен произвести 1500 танков. "Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, то есть мы потратим все - вот бесконечные их разговоры: "Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты" и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: По данным Conflict Intelligence Team, российские военные расконсервировали и начали отправлять с Дальнего Востока советские средние танки семейства Т-54/55 производства 40-х - конца 50-х годов прошлого столетия.

Темы: МедведеворужиевойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

К наступлению на Авдеевку захватчики привлекли опытных "вагнеровцев" – ISW

видеоЖурналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

Зеленский провел заседание Ставки в Днепре

Германия хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине до более 15 млрд евро - СМИ

В Венгрии окончательно одобрили вступление Финляндии в НАТО

WSJ: Россия в обмен на "Шахеды" поставляет Ирану кибероружие

Все новости...
Медведев
Международный уголовный суд отреагировал на угрозы Медведева и дело Следкома РФ
Медведев заявил, что Россия начала войну, потому что Украина - это часть России
Медведев пугает мир приближением "ядерного апокалипсиса"
Последние новости
06:52
Генштаб: за ночь защитники уничтожили 14 "Шахедов"
06:22
Силы обороны отбили 62 атаки и поразили артиллерийское подразделение врага – сводка
05:40
На Сумщине – 130 вражеских прилетов за день, ранена женщина
04:58
К наступлению на Авдеевку захватчики привлекли опытных "вагнеровцев" – ISW
04:34
В Совбезе ООН не поддержали резолюцию России о расследовании взрывов на "Северных потоках"
03:40
Украина будет одной из основных тем на "Саммите за демократию" – Госдеп США
02:58
видеоЖурналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича
02:04
ПВО сбиила 12 вражеских "Шахедов"
01:14
ОбновленоПВО уничтожила "все вражеские цели" вокруг Киева – КГВА
00:52
Зеленский в разговоре с Дудой: "Готовимся к важным событиям"
Все новости...