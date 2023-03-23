Міжнародний кримінальний суд відреагував на погрози Медведєва і справу Слідкому РФ

Міжнародний кримінальний суд назвав погрози експрезидента РФ Дмитрія Медведєва спробою перешкодити зусиллям з притягнення до відповідальності за дії, заборонені міжнародним правом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МКС.

"Головування Асамблеї держав-учасниць Римського статуту звертає увагу на погрози на адресу Міжнародного кримінального суду, а також на заходи, оголошені проти його прокурора та суддів, причетних до видачі ордерів на арешт в ситуації в Україні. Головування Асамблеї висловлює жаль з приводу цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям, спрямованим на забезпечення відповідальності за дії, які заборонені загальним міжнародним правом", - йдеться у заяві суду.

У ній наголошується, що суд, його обрані посадові особи та персонал користуються твердою підтримкою Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

"Ми підтверджуємо повну довіру до Суду як незалежної та неупередженої судової інституції і знову заявляємо про нашу рішучу прихильність підтримувати і захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і зберігати його цілісність, незважаючи на будь-які загрози", - заявляє головування Асамблеї.

"Міжнародний кримінальний суд втілює наше колективне зобов'язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Як остання інстанція, Суд доповнює національні юрисдикції. Ми закликаємо всі держави поважати його судову та прокурорську незалежність", - йдеться також у заяві.

Раніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Владіміра Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв пригрозив ракетним ударом по МКС.

Нагадаємо, минулого тижня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.