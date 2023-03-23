Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міжнародний кримінальний суд відреагував на погрози Медведєва і справу Слідкому РФ

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 09:54

Міжнародний кримінальний суд назвав погрози експрезидента РФ Дмитрія Медведєва спробою перешкодити зусиллям з притягнення до відповідальності за дії, заборонені міжнародним правом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МКС.

"Головування Асамблеї держав-учасниць Римського статуту звертає увагу на погрози на адресу Міжнародного кримінального суду, а також на заходи, оголошені проти його прокурора та суддів, причетних до видачі ордерів на арешт в ситуації в Україні. Головування Асамблеї висловлює жаль з приводу цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям, спрямованим на забезпечення відповідальності за дії, які заборонені загальним міжнародним правом", - йдеться у заяві суду.

Реклама:

У ній наголошується, що суд, його обрані посадові особи та персонал користуються твердою підтримкою Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

"Ми підтверджуємо повну довіру до Суду як незалежної та неупередженої судової інституції і знову заявляємо про нашу рішучу прихильність підтримувати і захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і зберігати його цілісність, незважаючи на будь-які загрози", - заявляє головування Асамблеї.

"Міжнародний кримінальний суд втілює наше колективне зобов'язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Як остання інстанція, Суд доповнює національні юрисдикції. Ми закликаємо всі держави поважати його судову та прокурорську незалежність", - йдеться також у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Владіміра Путіна.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв пригрозив ракетним ударом по МКС.

Нагадаємо, минулого тижня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: судМедведєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
суд
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 року: суд досі не приступив до розгляду справи
У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму до СІЗО
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: