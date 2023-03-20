Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ завели справу на суддів та прокурора МКС, які узгодили арешт Путіна

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 березня 2023, 13:57
У РФ завели справу на суддів та прокурора МКС, які узгодили арешт Путіна
Володимир Путін, фото з getty

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба Слідкому РФ

Дослівно: "Кримінальне переслідування має завідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає. 

У діях прокурора Міжнародного кримінального суду містяться ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 КК РФ – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним обвинуваченням особи у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин". 

Деталі: Слідком РФ посилатися на Конвенцію про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, згідно з якою глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав.

Справу порушено стосовно прокурора МКС Каріма Ахмад Хана, суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
  • У Росії відповідили, що на території РФ в МКС "немає повноважень".

Теми: ПутінсудтрибуналРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Путін
Путін вимагає створити загони поліцаїв з місцевих на окупованих територіях
У Кремлі заявляють, що Путін не прийняв близько до серця ордер МКС на свій арешт
Сі Цзіньпін прилетів у Москву на зустріч з Путіним
Останні новини
22:03
Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна
21:43
Армія РФ намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
Усі новини...