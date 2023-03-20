У РФ завели справу на суддів та прокурора МКС, які узгодили арешт Путіна
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: пресслужба Слідкому РФ
Дослівно: "Кримінальне переслідування має завідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає.
У діях прокурора Міжнародного кримінального суду містяться ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 КК РФ – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним обвинуваченням особи у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".
Деталі: Слідком РФ посилатися на Конвенцію про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, згідно з якою глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав.
Справу порушено стосовно прокурора МКС Каріма Ахмад Хана, суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.
Передісторія:
- 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
- Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
- У Росії відповідили, що на території РФ в МКС "немає повноважень".