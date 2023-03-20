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У РФ завели справу на суддів та прокурора МКС, які узгодили арешт Путіна

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 березня 2023, 12:57
У РФ завели справу на суддів та прокурора МКС, які узгодили арешт Путіна
Володимир Путін, фото з getty

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба Слідкому РФ

Дослівно: "Кримінальне переслідування має завідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає. 

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У діях прокурора Міжнародного кримінального суду містяться ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 КК РФ – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним обвинуваченням особи у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин". 

Деталі: Слідком РФ посилатися на Конвенцію про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, згідно з якою глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав.

Справу порушено стосовно прокурора МКС Каріма Ахмад Хана, суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
  • У Росії відповідили, що на території РФ в МКС "немає повноважень".

Теми: ПутінсудтрибуналРосія
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