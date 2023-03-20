У РФ завели справу на суддів та прокурора МКС, які узгодили арешт Путіна

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба Слідкому РФ

Дослівно: "Кримінальне переслідування має завідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає.

У діях прокурора Міжнародного кримінального суду містяться ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 КК РФ – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним обвинуваченням особи у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Деталі: Слідком РФ посилатися на Конвенцію про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, згідно з якою глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав.

Справу порушено стосовно прокурора МКС Каріма Ахмад Хана, суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

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