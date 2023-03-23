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Международный уголовный суд отреагировал на угрозы Медведева и дело Следкома РФ

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 10:54

Международный уголовный суд назвал угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева попыткой помешать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МУС.

"Председательство Ассамблеи государств-участников Римского статута обращает внимание на угрозы в адрес Международного уголовного суда, а также на меры, объявленные против его прокурора и судей, причастных к выдаче ордеров на арест в ситуации в Украине. Председательство Ассамблеи выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям, направленным на обеспечение ответственности за действия, которые запрещены общим международным правом", - говорится в заявлении суда.

В нем отмечается, что суд, его избранные должностные лица и персонал пользуются твердой поддержкой Ассамблеи государств-участников Римского статута.

"Мы подтверждаем полное доверие к Суду как независимой и беспристрастной судебной институции и вновь заявляем о нашей решительной приверженности поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, и сохранять его целостность, несмотря на любые угрозы", - заявляет председательство Ассамблеи.

"Международный уголовный суд воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Как последняя инстанция, Суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость", - говорится также в заявлении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по МКС.

Напомним, на прошлой неделе Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: судМедведев
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