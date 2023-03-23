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Международный уголовный суд отреагировал на угрозы Медведева и дело Следкома РФ

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 09:54

Международный уголовный суд назвал угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева попыткой помешать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МУС.

"Председательство Ассамблеи государств-участников Римского статута обращает внимание на угрозы в адрес Международного уголовного суда, а также на меры, объявленные против его прокурора и судей, причастных к выдаче ордеров на арест в ситуации в Украине. Председательство Ассамблеи выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям, направленным на обеспечение ответственности за действия, которые запрещены общим международным правом", - говорится в заявлении суда.

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В нем отмечается, что суд, его избранные должностные лица и персонал пользуются твердой поддержкой Ассамблеи государств-участников Римского статута.

"Мы подтверждаем полное доверие к Суду как независимой и беспристрастной судебной институции и вновь заявляем о нашей решительной приверженности поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, и сохранять его целостность, несмотря на любые угрозы", - заявляет председательство Ассамблеи.

"Международный уголовный суд воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Как последняя инстанция, Суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость", - говорится также в заявлении.

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Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по МКС.

Напомним, на прошлой неделе Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: судМедведев
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