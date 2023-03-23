Білий дім назвав ідіотом пілота РФ, якого Шойгу нагородив за атаку на безпілотник США
Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі відреагував на нагородження в Росії пілота винищувача Су-27, який атакував американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова Кірбі: "Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом".
Деталі: Кірбі назвав таке нагородження безглуздям. Він нагадав, що в США у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.
"Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього", - підкреслив Кірбі.
Нагадаємо: 22 березня Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами мужності пілотів винищувачів Су-27, які здіснили атаку на з американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.
Передісторія:
- Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
- Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. "Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.
- Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".
- Згодом Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.
- 16 березня військові США опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.