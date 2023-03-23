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Білий дім назвав ідіотом пілота РФ, якого Шойгу нагородив за атаку на безпілотник США

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 березня 2023, 10:22
Білий дім назвав ідіотом пілота РФ, якого Шойгу нагородив за атаку на безпілотник США
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі відреагував на нагородження в Росії пілота винищувача Су-27, який атакував американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Кірбі: "Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом".

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Деталі: Кірбі назвав таке нагородження безглуздям. Він нагадав, що в США у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.

"Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього", - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо: 22 березня Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами мужності пілотів винищувачів Су-27, які здіснили атаку на з американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. "Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.
  • Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".
  • Згодом Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.
  • 16 березня військові США  опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.

Теми: Чорне мореСШАРосіябезпілотники
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