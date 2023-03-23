Білий дім назвав ідіотом пілота РФ, якого Шойгу нагородив за атаку на безпілотник США

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі відреагував на нагородження в Росії пілота винищувача Су-27, який атакував американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Кірбі: "Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом".

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Деталі: Кірбі назвав таке нагородження безглуздям. Він нагадав, що в США у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.

"Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього", - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо: 22 березня Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами мужності пілотів винищувачів Су-27, які здіснили атаку на з американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

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