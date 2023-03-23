Белый дом назвал идиотом российского пилота, которого Шойгу наградил за атаку на беспилотник США
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби отреагировал на награждение в России пилота истребителя Су-27, который атаковал американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
Источник: "Укринформ"
Прямая речь Кирби: "Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество США, а в лучшем случае - был просто идиотом".
Детали: Кирби назвал такое награждение бессмысленным. Он напомнил, что в США ни в коем случае не поощряют летчиков врезаться в любые препятствия.
"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые бы награждали летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, видимо, у них иное понимание этого", - подчеркнул Кирби.
Напомним: 22 марта Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами мужества пилотов истребителей Су-27, которые совершили атаку на американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.
Что предшествовало:
- Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
- Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. "Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.
- Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".
- 16 марта военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.