Белый дом назвал идиотом российского пилота, которого Шойгу наградил за атаку на беспилотник США

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби отреагировал на награждение в России пилота истребителя Су-27, который атаковал американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Кирби: "Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество США, а в лучшем случае - был просто идиотом".

Детали: Кирби назвал такое награждение бессмысленным. Он напомнил, что в США ни в коем случае не поощряют летчиков врезаться в любые препятствия.

"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые бы награждали летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, видимо, у них иное понимание этого", - подчеркнул Кирби.

Напомним: 22 марта Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами мужества пилотов истребителей Су-27, которые совершили атаку на американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ