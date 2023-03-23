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Будь-яка спроба заарештувати Путіна буде оголошенням війни Росії – Медведєв

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 11:27

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитрій Медведєв заявив, що компетенція Міжнародного кримінального суду (МКС) для Росії є нікчемною, додавши, що ситуація, яка передбачає арешт російського президента за рішенням МКС, означатиме оголошення війни Російській Федерації.

Про це він сказав в інтерв'ю російським інформагентствам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Він нагадав про слова міністра юстиції Німеччини про те, що, якщо Путін приїде в цю країну, його заарештують.

"Ось уявімо собі - зрозуміло, що ця ситуація, яка не реалізується ніколи, але, тим не менш, уявімо собі, що вона реалізувалася. Чинний глава ядерної держави приїхав на територію, припустімо, Німеччини і зазнав арешту. Що це? Оголошення війни Російській Федерації! І вже в цьому випадку всі наші засоби полетять у Бундестаг, в офіс канцлера тощо. Він розуміє, що це "казус беллі", що це оголошення війни? Чи він учився погано?" - сказав Медведєв.

Він назвав МКС "якоюсь правовою нікчемою, яка нічого суттєвого не зробила з моменту свого створення".

За словами Медведєва, за час своєї роботи МКС "нічим серйозним не відзначився": "За всю історію вони притягнули близько 30 персон, (...) це якісь там третьорядні повстанці в якихось, як правило, невеликих країнах".

"Але є наслідки, і вони полягають у тому, що такого роду рішення створюють колосальний негативний потенціал. А в нас і так дуже погані відносини із західним світом, гірших узагалі, напевно, за всю історію не було", - резюмував Медведєв.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Після цього Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" Владіміра Путіна.

В МКС назвали це спробою перешкодити зусиллям з притягнення до відповідальності за дії, заборонені міжнародним правом.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: ПутінРосіявійна
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