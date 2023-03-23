Любая попытка арестовать Путина будет объявлением войны России - Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что компетенция Международного уголовного суда (МУС) для России является ничтожной, добавив, что ситуация, которая предусматривает арест российского президента по решению МУС, будет означать объявление войны Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью российским информагентствам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Он напомнил слова министра юстиции Германии о том, что, если Путин приедет в эту страну, его арестуют.

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"Вот представим себе - понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, но, тем не менее, представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерной державы приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это "казус белли", что это объявление войны? Или он учился плохо?" - сказал Медведев.

Он назвал МУС "каким-то правовым ничтожеством, которое ничего существенного не сделало с момента своего создания".

По словам Медведева, за время своей работы МУС "ничем серьезным не отличился": "За всю историю они привлекли около 30 персон (...) это какие-то там третьестепенные повстанцы в каких-то, как правило, небольших странах".

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"Но есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал. А у нас и так очень плохие отношения с западным миром, хуже вообще, наверное, за всю историю не было", - резюмировал Медведев.

Напомним, на прошлой неделе Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.

В МУС назвали это попыткой помешать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.