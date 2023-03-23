Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти повідомили, хто підірвався вранці в Мелітополі

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 12:00
Окупанти повідомили, хто підірвався вранці в Мелітополі
Поліцейський-колаборант Сергій Сковирко. Фото РІА-Мелітополь

Уранці в тимчасово окупованому Мелітополі намагалися підірвати пособника російських загарбників, так званого "заступника начальника відділу дільничних місцевого УВС", він перебуває в лікарні, його стан "стабільний".

Джерело: Слідком РФ і колаборант, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов Telegram, канал РІА-Мелітополь у Telegram

Деталі: Слідком повідомив, що на шляху, яким "співробітник поліції" йде на роботу, було закладено саморобний вибуховий пристрій, а коли "поліцейський" проходив повз, вибухівку привели в дію.

Вибух прогримів 23 березня на вулиці Крупської. Пособник окупантів зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

Колаборант Рогов повідомив, що стан "поліцейського" стабільний – його доставили в лікарню з мінно-вибуховою травмою ноги.

РІА-Мелітополь повідомляє, що за попередніми даними, партизани підірвали колаборанта Сергія Сковирка.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В окупованому Мелітополі зранку 23 березня прогримів вибух, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив, що внаслідок вибуху постраждав "поліцейський".

Теми: Мелітопольвійнаокупаціявибух
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених "вагнерівців" – ISW

відеоЖурналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича

Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро – ЗМІ

В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

WSJ: Росія в обмін на "Шахеди" постачає Ірану кіберзброю

Усі новини...
Мелітополь
У Мелітополі прогримів вибух, окупаційна "влада" каже: є постраждалий
Розвідка Британії пояснила, чому окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області
Окупанти в Мелітополі заборонили здійснювати виплати і розрахунки без паспорта РФ – штаб
Останні новини
08:32
НАТО має підтримати вступ України – глава МЗС Чехії
08:16
В Україну з Болгарії "таємно" може потрапити величезна кількість боєприпасів – ЗМІ
08:07
Захисники за добу знищили 570 окупантів, 13 ББМ і 7 танків ворога
07:59
Молдова домовилась про вільну торгівлю з Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією
07:41
фото Російський безпілотник влучив у приватне підприємство у Дніпрі – ОВА
07:18
У двох районах окупанти заборонили жителям пересуватися між населеними пунктами – штаб
06:52
Генштаб: за ніч захисники знищили 14 "Шахедів"
06:22
Сили оборони відбили 62 атаки і уразили артилерійський підрозділ ворога – зведення
05:40
На Сумщині – 130 ворожих прильотів за день, поранено жінку
04:58
До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених "вагнерівців" – ISW
Усі новини...