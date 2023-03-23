Окупанти повідомили, хто підірвався вранці в Мелітополі
Уранці в тимчасово окупованому Мелітополі намагалися підірвати пособника російських загарбників, так званого "заступника начальника відділу дільничних місцевого УВС", він перебуває в лікарні, його стан "стабільний".
Джерело: Слідком РФ і колаборант, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов Telegram, канал РІА-Мелітополь у Telegram
Деталі: Слідком повідомив, що на шляху, яким "співробітник поліції" йде на роботу, було закладено саморобний вибуховий пристрій, а коли "поліцейський" проходив повз, вибухівку привели в дію.
Вибух прогримів 23 березня на вулиці Крупської. Пособник окупантів зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.
Колаборант Рогов повідомив, що стан "поліцейського" стабільний – його доставили в лікарню з мінно-вибуховою травмою ноги.
РІА-Мелітополь повідомляє, що за попередніми даними, партизани підірвали колаборанта Сергія Сковирка.
Передісторія:
- В окупованому Мелітополі зранку 23 березня прогримів вибух, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив, що внаслідок вибуху постраждав "поліцейський".