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Окупанти повідомили, хто підірвався вранці в Мелітополі

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 11:00
Окупанти повідомили, хто підірвався вранці в Мелітополі
Поліцейський-колаборант Сергій Сковирко. Фото РІА-Мелітополь

Уранці в тимчасово окупованому Мелітополі намагалися підірвати пособника російських загарбників, так званого "заступника начальника відділу дільничних місцевого УВС", він перебуває в лікарні, його стан "стабільний".

Джерело: Слідком РФ і колаборант, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов Telegram, канал РІА-Мелітополь у Telegram

Деталі: Слідком повідомив, що на шляху, яким "співробітник поліції" йде на роботу, було закладено саморобний вибуховий пристрій, а коли "поліцейський" проходив повз, вибухівку привели в дію.

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Вибух прогримів 23 березня на вулиці Крупської. Пособник окупантів зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

Колаборант Рогов повідомив, що стан "поліцейського" стабільний – його доставили в лікарню з мінно-вибуховою травмою ноги.

РІА-Мелітополь повідомляє, що за попередніми даними, партизани підірвали колаборанта Сергія Сковирка.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В окупованому Мелітополі зранку 23 березня прогримів вибух, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив, що внаслідок вибуху постраждав "поліцейський".

Теми: Мелітопольвійнаокупаціявибух
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