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Оккупанты сообщили, кто подорвался утром в Мелитополе

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 11:00
Оккупанты сообщили, кто подорвался утром в Мелитополе
Полицейский-коллаборант Сергей Сковырко. Фото РИА-Мелитополь

Утром во временно оккупированном Мелитополе пытались подорвать пособника российских захватчиков, так называемого "замначальника отдела участковых местного УВД", он находится в больнице, его состояние "стабильное".

Источник: Следком РФ и коллаборант, так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов Telegram, канал РИА-Мелитополь в Telegram

Детали: Следком сообщил, что по пути следования на работу "сотрудника полиции" было заложено самодельное взрывное устройство, а когда "полицейский" проходил мимо, взрывчатку привели в действие.

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Взрыв прогремел 23 марта на улице Крупской. Пособник оккупантов получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Коллаборант Рогов сообщил, что состояние "полицейского" стабильное – его доставили в больницу с минно-взрывной травмой ноги.  

РИА-Мелитополь сообщает, что по предварительным данным, партизаны подорвали коллаборанта Сергея Сковырко.  

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Предыстория:

  • В оккупированном Мелитополе утром 23 марта прогремел взрыв, так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил, что в результате взрыва пострадал "полицейский".

Темы: Мелитопольвойнаоккупациявзрыв
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