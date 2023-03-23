"Фортеця Бахмут": прикордонники з вогником відбили "м'ясний штурм" вагнерівців

У місті Бахмут Донецької області тривають вуличні бої, прикордонники звітують про ще один відбитий штурм ворога.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що найманці з ПВК "Вагнер" "м’ясним штурмом", тобто не шкодуючи людських ресурсів намагалися потіснити позиції українських прикордонників у Бахмуті.

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Бійцям Держприкордонслужби вдалося відбити штурм та змусити ворога відійти із втратами.

На оприлюдненому нині відео зафіксовано, як прикордонники щедро насипають російським найманцям пострілами з гранатометів та "з вогником відправляють вагнерівців до пекла".