"Фортеця Бахмут": прикордонники з вогником відбили "м'ясний штурм" вагнерівців
Четвер, 23 березня 2023, 12:34
У місті Бахмут Донецької області тривають вуличні бої, прикордонники звітують про ще один відбитий штурм ворога.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Зазначається, що найманці з ПВК "Вагнер" "м’ясним штурмом", тобто не шкодуючи людських ресурсів намагалися потіснити позиції українських прикордонників у Бахмуті.
Бійцям Держприкордонслужби вдалося відбити штурм та змусити ворога відійти із втратами.
На оприлюдненому нині відео зафіксовано, як прикордонники щедро насипають російським найманцям пострілами з гранатометів та "з вогником відправляють вагнерівців до пекла".