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"Фортеця Бахмут": прикордонники з вогником відбили "м'ясний штурм" вагнерівців

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 березня 2023, 12:34
Фортеця Бахмут: прикордонники з вогником відбили м'ясний штурм вагнерівців
скриншот

У місті Бахмут Донецької області тривають вуличні бої, прикордонники звітують про ще один відбитий штурм ворога.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що найманці з ПВК "Вагнер" "м’ясним штурмом", тобто не шкодуючи людських ресурсів намагалися потіснити позиції українських прикордонників у Бахмуті.

Бійцям Держприкордонслужби вдалося відбити штурм та змусити ворога відійти із втратами.

На оприлюдненому нині відео зафіксовано, як прикордонники щедро насипають російським найманцям пострілами з гранатометів та "з вогником відправляють вагнерівців до пекла".

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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