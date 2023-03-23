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"Крепость Бахмут": пограничники с огоньком отбили "мясной штурм" вагнеровцев

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 марта 2023, 12:34
Крепость Бахмут: пограничники с огоньком отбили мясной штурм вагнеровцев
скриншот

В городе Бахмут Донецкой области продолжаются уличные бои, пограничники отчитываются об еще одном отбитом штурме врага.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что наемники из ЧВК "Вагнер" "мясным штурмом", то есть не жалея человеческих ресурсов, пытались потеснить позиции украинских пограничников в Бахмуте.

Бойцам Госпогранслужбы удалось отбить штурм и заставить врага отойти с потерями.

На обнародованном ныне видео зафиксировано, как пограничники щедро насыпают российским наемникам выстрелами из гранатометов и "с огоньком отправляют вагнеровцев в ад".

Темы: БахмутПограничная службавойна
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