Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про хід розслідування
Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині Сергія Панасюка у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.
Джерело: ДБР у відповідь на запит hromadske
Пряма мова директора теруправління ДБР у Львові Руслана Ляшко: "Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю".
Деталі: Слідство встановило, що інцидент стався 25 лютого приблизно о 2:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.
Було пораненого одного з військових, який під час транспортування помер.
У ДБР повідомили, що вже допитали всіх свідків і розслідування триває.
Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть встановити обставини події.
У Бюро повідомили, що розслідують кримінальну справу щодо вчинення службовцями Закарпатської митниці кримінальних правопорушень, що "виразилося у безперешкодному незаконному ввезені на митну територію України техніки у заводському пакуванні", але не уточнили, як саме дві справи пов'язані.
З початку повномасштабного вторгнення РФ це єдине кримінальне провадження у львівському управлінні ДБР щодо порушення правил несення бойового чергування.
Більше деталей щодо розслідування загибелі бійця у ДБР не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.
Передісторія:
- 27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк, обставини смерті розслідуються.
- Повідомлялося, що військовий загинув на світанку 25 лютого, але обставини цього не відомі.
- Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.
- У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.