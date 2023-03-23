Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про хід розслідування

Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині Сергія Панасюка у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.

Джерело: ДБР у відповідь на запит hromadske

Пряма мова директора теруправління ДБР у Львові Руслана Ляшко: "Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю".

Деталі: Слідство встановило, що інцидент стався 25 лютого приблизно о 2:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.

Було пораненого одного з військових, який під час транспортування помер.

У ДБР повідомили, що вже допитали всіх свідків і розслідування триває.

Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть встановити обставини події.

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У Бюро повідомили, що розслідують кримінальну справу щодо вчинення службовцями Закарпатської митниці кримінальних правопорушень, що "виразилося у безперешкодному незаконному ввезені на митну територію України техніки у заводському пакуванні", але не уточнили, як саме дві справи пов'язані.

З початку повномасштабного вторгнення РФ це єдине кримінальне провадження у львівському управлінні ДБР щодо порушення правил несення бойового чергування.

Більше деталей щодо розслідування загибелі бійця у ДБР не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

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