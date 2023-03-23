Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про хід розслідування

Альона Мазуренко Четвер, 23 березня 2023, 12:52
Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про хід розслідування
КОЛАЖ "СУСПІЛЬНОГО"

Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині Сергія Панасюка у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.

Джерело: ДБР у відповідь на запит hromadske

Пряма мова директора теруправління ДБР у Львові Руслана Ляшко: "Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю".

Деталі: Слідство встановило, що інцидент стався 25 лютого приблизно о 2:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.

Було пораненого одного з військових, який під час транспортування помер.

У ДБР повідомили, що вже допитали всіх свідків і розслідування триває.

Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть встановити обставини події.

ВІДЕО ДНЯ

У Бюро повідомили, що розслідують кримінальну справу щодо вчинення службовцями Закарпатської митниці кримінальних правопорушень, що "виразилося у безперешкодному незаконному ввезені на митну територію України техніки у заводському пакуванні", але не уточнили, як саме дві справи пов'язані.

З початку повномасштабного вторгнення РФ це єдине кримінальне провадження у львівському управлінні ДБР щодо порушення правил несення бойового чергування.

Більше деталей щодо розслідування загибелі бійця у ДБР не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Передісторія: 

  • 27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк, обставини смерті розслідуються.
  • Повідомлялося, що військовий загинув на світанку 25 лютого, але обставини цього не відомі. 
  • Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.
  • У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.

Теми: ДБРБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни намагаються захопити Бахмут, залучили найкращі підрозділи – Сирський

відеоЖурналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича

Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро – ЗМІ

В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

WSJ: Росія в обмін на "Шахеди" постачає Ірану кіберзброю

Усі новини...
ДБР
У Києві арештували гелікоптер Жеваго
Підполковник вимагав хабар 100 тисяч з військового за переведення з частини
Ексначальнику управління СБУ Харківщини загрожує довічне за держзраду: завершено розслідування
Останні новини
09:33
фотоРосіяни запустили керовану авіабомбу по Білопіллю Сумщини – ОП
09:28
Розвідка Британії: Росія зазнає великих втрат у лобових атаках біля Авдіївки
09:25
Молдова проведе саміт європейських лідерів на винзаводі – ЗМІ
09:24
США судитимуться з найбільшою криптобіржею світу Binance
08:58
Росіяни намагаються захопити Бахмут, залучили найкращі підрозділи – Сирський
08:32
НАТО має підтримати вступ України – глава МЗС Чехії
08:16
В Україну з Болгарії "таємно" може потрапити величезна кількість боєприпасів – ЗМІ
08:07
Захисники за добу знищили 570 окупантів, 13 ББМ і 7 танків ворога
07:59
Молдова домовилась про вільну торгівлю з Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією
07:41
фото Російський безпілотник влучив у приватне підприємство у Дніпрі – ОВА
Усі новини...