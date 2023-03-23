Смерть бойца ТРО на границе с Беларусью: в ГБР рассказали о ходе расследования

Правоохранители расследуют гибель бойца теробороны на Волыни Сергея Панасюка в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.

Источник: ГБР в ответ на запрос hromadske

Прямая речь директора теруправления ГБР во Львове Руслана Ляшко: "Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью".

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Детали: Следствие установило, что инцидент произошел 25 февраля примерно в 2:00 вблизи села Тур Ковельского района Волынской области.

Был ранен один из военных, который во время транспортировки скончался.

В ГБР сообщили, что уже допросили всех свидетелей и расследование продолжается.

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Сейчас назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства происшествия.

В Бюро сообщили, что расследуют уголовное дело о совершении служащими Закарпатской таможни уголовных правонарушений, что "выразилось в беспрепятственном незаконном ввозе на таможенную территорию Украины техники в заводской упаковке", но не уточнили, как именно два дела связаны.

С начала полномасштабного вторжения РФ это единственное уголовное производство во львовском управлении ГБР о нарушении правил несения боевого дежурства.

Больше деталей по расследованию гибели бойца в ГБР не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

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