Смерть бойца ТРО на границе с Беларусью: в ГБР рассказали о ходе расследования
Правоохранители расследуют гибель бойца теробороны на Волыни Сергея Панасюка в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.
Источник: ГБР в ответ на запрос hromadske
Прямая речь директора теруправления ГБР во Львове Руслана Ляшко: "Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью".
Детали: Следствие установило, что инцидент произошел 25 февраля примерно в 2:00 вблизи села Тур Ковельского района Волынской области.
Был ранен один из военных, который во время транспортировки скончался.
В ГБР сообщили, что уже допросили всех свидетелей и расследование продолжается.
Сейчас назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства происшествия.
В Бюро сообщили, что расследуют уголовное дело о совершении служащими Закарпатской таможни уголовных правонарушений, что "выразилось в беспрепятственном незаконном ввозе на таможенную территорию Украины техники в заводской упаковке", но не уточнили, как именно два дела связаны.
С начала полномасштабного вторжения РФ это единственное уголовное производство во львовском управлении ГБР о нарушении правил несения боевого дежурства.
Больше деталей по расследованию гибели бойца в ГБР не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.
Предыстория:
- 27 февраля стало известно, что на украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк, обстоятельства смерти расследуются.
- Сообщалось, что военный погиб на рассвете 25 февраля, но обстоятельства произошедшего неизвестны.
- Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.
- В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет РБ отрицал, что с их стороны велась стрельба.