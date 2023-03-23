В Умань почали з'їжджатися хасиди
В Умань почали з'їжджатися хасиди для святкування дня народження Рабі Нахмана, паломники мають дотримуватися усіх обмежень, які діють в Україні через воєнний стан.
Джерело: пресслужба поліції Черкаської області
Дослівно: "З 22 березня паломники з усього світу приїздять до міста Умань на святкування дня народження Рабі Нахмана.
Правоохоронці Черкащини готові до забезпечення публічного порядку та громадської безпеки на території проведення релігійних заходів".
Деталі: З 23 березня в Умані працює зведений загін працівників різних служб.
Зокрема, поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські Уманського районного управління поліції.
На гостей міста поширюються всі обмеження пов'язанні з воєнним станом, які діють в Україні.
Серед цих обмежень перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє з 23 до 5 години.
Правоохоронці будуть нести службу цілодобово та в посиленому варіанті. На території перебування паломників діють піші патрулі.