Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Умань почали з'їжджатися хасиди

Альона Мазуренко Четвер, 23 березня 2023, 12:49
В Умань почали з'їжджатися хасиди

В Умань почали з'їжджатися хасиди для святкування дня народження Рабі Нахмана, паломники мають дотримуватися усіх обмежень, які діють в Україні через воєнний стан.

Джерело: пресслужба поліції Черкаської області 

Дослівно: "З 22 березня паломники з усього світу приїздять до міста Умань на святкування дня народження Рабі Нахмана.

Реклама:

Правоохоронці Черкащини готові до забезпечення публічного порядку та громадської безпеки на території проведення релігійних заходів".

Деталі: З 23 березня в Умані працює зведений загін працівників різних служб.

Зокрема, поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські Уманського районного управління поліції.

ВІДЕО ДНЯ
 

На гостей міста поширюються всі обмеження пов'язанні з воєнним станом, які діють в Україні.

Серед цих обмежень перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє з 23 до 5 години.

Правоохоронці будуть нести службу цілодобово та в посиленому варіанті. На території перебування паломників діють піші патрулі.

 

Теми: Уманьхасиди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Умань
Ракетний удар по Умані: в лікарні залишаються шестеро постраждалих, двоє з них – тяжкі
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
"Спи спокійно, наша блакитноока дівчинко": історії 6 дітей, яких Росія вбила в Умані
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: