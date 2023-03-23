В Умань почали з'їжджатися хасиди для святкування дня народження Рабі Нахмана, паломники мають дотримуватися усіх обмежень, які діють в Україні через воєнний стан.

Джерело: пресслужба поліції Черкаської області

Дослівно: "З 22 березня паломники з усього світу приїздять до міста Умань на святкування дня народження Рабі Нахмана.

Реклама:

Правоохоронці Черкащини готові до забезпечення публічного порядку та громадської безпеки на території проведення релігійних заходів".

Деталі: З 23 березня в Умані працює зведений загін працівників різних служб.

Зокрема, поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські Уманського районного управління поліції.

ВІДЕО ДНЯ

На гостей міста поширюються всі обмеження пов'язанні з воєнним станом, які діють в Україні.

Серед цих обмежень перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє з 23 до 5 години.

Правоохоронці будуть нести службу цілодобово та в посиленому варіанті. На території перебування паломників діють піші патрулі.