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В Умань почали з'їжджатися хасиди

Альона Мазуренко Четвер, 23 березня 2023, 13:49
В Умань почали з'їжджатися хасиди

В Умань почали з'їжджатися хасиди для святкування дня народження Рабі Нахмана, паломники мають дотримуватися усіх обмежень, які діють в Україні через воєнний стан.

Джерело: пресслужба поліції Черкаської області 

Дослівно: "З 22 березня паломники з усього світу приїздять до міста Умань на святкування дня народження Рабі Нахмана.

Правоохоронці Черкащини готові до забезпечення публічного порядку та громадської безпеки на території проведення релігійних заходів".

Деталі: З 23 березня в Умані працює зведений загін працівників різних служб.

Зокрема, поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські Уманського районного управління поліції.

 

На гостей міста поширюються всі обмеження пов'язанні з воєнним станом, які діють в Україні.

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Серед цих обмежень перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє з 23 до 5 години.

Правоохоронці будуть нести службу цілодобово та в посиленому варіанті. На території перебування паломників діють піші патрулі.

 

Теми: Уманьхасиди
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