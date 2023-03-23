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В Умань начали съезжаться хасиды

Алена МазуренкоЧетверг, 23 марта 2023, 12:49
В Умань начали съезжаться хасиды

В Умань начали съезжаться хасиды для празднования дня рождения Раби Нахмана, паломники должны соблюдать все ограничения, которые действуют в Украине из-за военного положения.

Источник: пресс-служба полиции Черкасской области

Дословно: "С 22 марта паломники со всего мира приезжают в город Умань на празднование дня рождения Раби Нахмана.

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Правоохранители Черкасской области готовы к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории проведения религиозных мероприятий".

Детали: С 23 марта в Умани работает сводный отряд работников различных служб.

В частности, полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские Уманского районного управления полиции.

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На гостей города распространяются все ограничения связанные с военным положением, которые действуют в Украине.

Среди этих ограничений проверка документов на блокпостах и комендантский час, который действует с 23 до 5 часов.

Правоохранители будут нести службу круглосуточно и в усиленном варианте. На территории пребывания паломников действуют пешие патрули.

 

Темы: Уманьхасиды
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