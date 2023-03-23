Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Умань начали съезжаться хасиды

Алена МазуренкоЧетверг, 23 марта 2023, 13:49
В Умань начали съезжаться хасиды

В Умань начали съезжаться хасиды для празднования дня рождения Раби Нахмана, паломники должны соблюдать все ограничения, которые действуют в Украине из-за военного положения.

Источник: пресс-служба полиции Черкасской области

Дословно: "С 22 марта паломники со всего мира приезжают в город Умань на празднование дня рождения Раби Нахмана.

Правоохранители Черкасской области готовы к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории проведения религиозных мероприятий".

Детали: С 23 марта в Умани работает сводный отряд работников различных служб.

В частности, полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские Уманского районного управления полиции.

 

На гостей города распространяются все ограничения связанные с военным положением, которые действуют в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Среди этих ограничений проверка документов на блокпостах и комендантский час, который действует с 23 до 5 часов.

Правоохранители будут нести службу круглосуточно и в усиленном варианте. На территории пребывания паломников действуют пешие патрули.

 

Темы: Уманьхасиды
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне пытаются захватить Бахмут, привлекли лучшие подразделения – Сырский

видеоЖурналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

Зеленский провел заседание Ставки в Днепре

Германия хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине до более 15 млрд евро - СМИ

В Венгрии окончательно одобрили вступление Финляндии в НАТО

WSJ: Россия в обмен на "Шахеды" поставляет Ирану кибероружие

Все новости...
Умань
В Умани сработала ПВО, от обломков повреждены здания - ОВА
В Умань уже приехали 1000 паломников несмотря на войну, меры безопасности ужесточат
Паломничество хасидов в Умани: ждать ли верующих в этом году?
Последние новости
10:33
Цены на нефть несколько снизились: в фокусе рынка – банковский кризис и спрос в Китае
10:10
От повестки к окопу. Какой путь проходит военнообязанный
10:05
ЕС готовит отказ от пластиковых и бумажных карт и переход к цифровому кошельку
10:04
За сутки россияне убили 2 жителей Донеччини - ОВА
10:00
ЕС хочет помочь странам-членам блокировать импорт сжиженного газа из РФ - СМИ
09:42
видеоВ Минобороны официально подтвердили прибытие Challenger 2 в Украину
09:33
фотоРоссияне запустили управляемую авиабомбу по Белополью на Сумщине - ОП
09:28
Разведка Британии: Россия несет большие потери в лобовых атаках возле Авдеевки
09:25
Молдова проведет саммит европейских лидеров на винзаводе – СМИ
09:24
США будут судиться с крупнейшей криптобиржей мира Binance
Все новости...