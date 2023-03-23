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Росіяни мають кілька напрямків атаки, на другому за напруженістю втратили новітні танки – ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 23 березня 2023, 13:50
Росіяни мають кілька напрямків атаки, на другому за напруженістю втратили новітні танки – ЗСУ
Сергій Череватий, скриншот

Куп’янсько-лиманський напрямок фронту – другий за напруженістю після бахмутського, там Кремль більше застосовує регулярні війська і бронетехніку, однак росіяни лише за останню добу втратили там десятки військових і новітні танки. 

Джерело: речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, головним напрямком удару ворога. За цю добу на всьому бахмутському напрямку – у районі Бахмута, Богданівки, Предтечиного – відбулося 35 боєзіткнень і 29 у районі самого міста й околиць. 222 рази ворог обстрілював весь бахмутський фронт ствольною артилерією і реактивними системами залпового вогню і 44 – по самому місту. 

107 окупантів було знищено, 137 зазнали поранень різного ступеню". 

Деталі: Череватий припустив, що ПВК "Вагнер" не вистачає своїх сил на бахмутському напрямку – і "вагнерівці" постійно підкріплюються підрозділами повітряно-десантних військ РФ, але "для Пригожина характерне бахвальство і заміна реальних успіхів інформаційними успіхами". 

Речник східного угруповання ЗСУ підтвердив, що Бахмут залишається епіцентром боїв, але росіяни зосереджують свою увагу також на Авдіївці і куп’янсько-лиманському напрямку.

За словами Череватого, куп’янсько-лиманський напрямок – "другий за напруженістю напрямок, де ворог проявляє активність, атакувати уже декілька тижнів підряд, також він є лідером по обстрілах з артилерії та інших систем ураження".

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Пряма мова: "Цієї доби 438 разів ворог вражав наші позиції (на куп’янсько-лиманському напрямку – ред.) різними артилерійськими системами, відбулося 3 боєзіткнення, 10 авіанальотів. І характерна риса цього напрямку, що тут ворог більше застосовує регулярні війська і більше застосовує бронетехніки. 

Наші воїни вже декілька тижнів підряд щодоби випалюють доволі багато їхніх броньованих засобів, і в тому числі новітніх. Декілька тижнів підряд там було знищено більше 10-ти їхніх новітніх танків Т-90 і Т-80. 

За цю добу було знищено 4 танки Т-90, бойова машина піхоти, БТР-80 і САУ "Акація", "Мста" і зенітно-ракетний комплекс "Бук". Також на цьому напрямку 39 окупантів було знищено і 86 поранено, один потрапив у полон".

Деталі: На думку Череватого, атаки РФ на кількох напрямків є втіленням очікуваного великого наступу. Проте російські військові не досягають своїх цілей на сході України, сказав представник ЗСУ. 

Пряма мова: "Вони мають декілька напрямків атаки. Ви пам’ятаєте, що був анонс великого наступу, напевно, ці атакуючі елементи – це він і є, я так думаю, спроби. 

Але всі їхні спроби атак і прориву нашої оборони наткнулися на те, що наше керівництво бачило їхні наміри, прогнозувало, відтак вибудовувало грамотно ешелоновану оборону. Ще на етапі розгортання військ часто накривало їх ракетними ударами або ударами нашої артилерії або авіації. Або знищувало безпосередньо в ближніх боях.

Тому ніяких значних успіхів ворог не досягнув. В першу чергу, він не зміг прорвати нашу оборону, не зміг оточити наші війська, вийти в тили і постійно несе величезні втрати.

Наші воїни-герої, які щодня у важких умовах виконують свою працю, сточують його можливості, ламають його бойові порядки і надламують морально-психологічний стан". 

Теми: ДонбасБахмутвійнаЗбройні сили
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