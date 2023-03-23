Россияне имеют несколько направлений атаки, на втором по напряженности лишились новейших танков – ВСУ

Купянско-лиманское направление фронта – второе по напряженности после бахмутского, там Кремль больше применяет регулярные войска и бронетехнику, однако россияне только за последние сутки потеряли там десятки военных и новейшие танки.

Источник: спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Пока Бахмут остается эпицентром боевых действий, главным направлением удара врага. За эти сутки на всем бахмутском направлении – в районе Бахмута, Богдановки, Предтечино – произошло 35 боестолкновений и 29 в районе самого города и окрестностей. 222 раза враг обстреливал весь бахмутский фронт ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня и 44 – по самому городу.

107 оккупантов были уничтожены, 137 получили ранения различной степени".

Детали: Череватый предположил, что ЧВК "Вагнер" не хватает своих сил на бахмутском направлении – и "вагнеровцы" постоянно подкрепляются подразделениями воздушно-десантных войск РФ, но "для Пригожина характерно бахвальство и замена реальных успехов информационными успехами".

Спикер восточной группировки ВСУ подтвердил, что Бахмут остается эпицентром боев, но россияне сосредотачивают свое внимание также на Авдеевке и купянско-лиманском направлении.

По словам Череватого, Купянско-лиманское направление – "второе по напряженности направление, где враг проявляет активность, атакует уже несколько недель подряд, также оно является лидером по обстрелам из артиллерии и других систем поражения".

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Прямая речь: "За эти сутки 438 раз враг поражал наши позиции (на купянско-лиманском направлении – ред.) различными артиллерийскими системами, произошло 3 боестолкновения, 10 авианалетов. И характерная черта этого направления, что здесь враг больше применяет регулярные войска и больше применяет бронетехники.

Наши воины уже несколько недель подряд ежесуточно выжигают довольно много их бронированных средств, и в том числе новейших. Несколько недель подряд там было уничтожено более 10-ти их новейших танков Т-90 и Т-80.

За эти сутки было уничтожено 4 танка Т-90, боевая машина пехоты, БТР-80 и САУ "Акация", "Мста" и зенитно-ракетный комплекс "Бук". Также на этом направлении 39 оккупантов были уничтожены и 86 ранены, один попал в плен".

Детали: По мнению Череватого, атаки РФ на нескольких направлениях являются воплощением ожидаемого большого наступления. Однако российские военные не достигают своих целей на востоке Украины, сказал представитель ВСУ.

Прямая речь: "Они имеют несколько направлений атаки. Вы помните, что был анонс большого наступления, наверное, эти атакующие элементы – это он и есть, я так думаю, попытки.

Но все их попытки атак и прорыва нашей обороны наткнулись на то, что наше руководство видело их намерения, прогнозировало, поэтому выстраивало грамотно эшелонированную оборону. Еще на этапе развертывания войск часто накрывало их ракетными ударами или ударами нашей артиллерии или авиации. Или уничтожало непосредственно в ближних боях.

Поэтому никаких значительных успехов враг не достиг. В первую очередь, он не смог прорвать нашу оборону, не смог окружить наши войска, выйти в тылы и постоянно несет огромные потери.

Наши воины-герои, которые ежедневно в тяжелых условиях выполняют свою работу, стачивают его возможности, ломают его боевые порядки и надламывают морально-психологическое состояние".