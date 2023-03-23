Росіяни обстріляли Берислав – влучили в райадмінстрацію, музей і редакцію

Російські військові вдень 23 березня обстріляли місто Берислав у Херсонській області – пошкодили адмінбудівлю, житловий будинок, музей і редакцію газети.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов

Дослівно: "Армія РФ по обіді обстріляла Берислав. Вороги частково зруйнували адміністративну будівлю, поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети, також снаряди падали на територію парку та церкви.

Реклама:

Людей російські боєприпаси не зачепили. Але центр міста на Херсонщині, ще зранку гарний і затишний, понівечений підступним ударом російських військ, котрі безжально нищать наш рідний край".

Деталі: Голова Бериславської РДА Володимир Літвінов повідомив, що снаряди РФ були скеровані по цивільній інфраструктурі міста Берислав.

Внаслідок артилерійського обстрілу пошкодження зазнала адміністративна будівля Бериславської РДА, краєзнавчого музею, редакції газети "Маяк", територія центрального міського парку та території прилеглої до Свято-Успенської церкви, а також житловий будинок.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Сили оборони України деокупували місто Берислав 11 листопада 2022 року.