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Россияне обстреляли Берислав – попали в райадминстрацию, музей и редакцию

Елена РощинаЧетверг, 23 марта 2023, 15:09
Россияне обстреляли Берислав – попали в райадминстрацию, музей и редакцию

Российские военные днем 23 марта обстреляли город Берислав в Херсонской области – повредили админздание, жилой дом, музей и редакцию газеты.

Источник: Херсонская ОВА, глава Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов

Дословно: "Армия РФ после обеда обстреляла Берислав. Враги частично разрушили административное здание, попали в жилой дом, краеведческий музей и местную редакцию газеты, также снаряды падали на территорию парка и церкви.

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Людей российские боеприпасы не задели. Но центр города на Херсонщине, еще утром красивый и уютный, изуродован коварным ударом российских войск, которые безжалостно уничтожают наш родной край".

Детали: Глава Бериславской РГА Владимир Литвинов сообщил, что снаряды РФ были направлены по гражданской инфраструктуре города Берислав. 

В результате артиллерийского обстрела повреждения получило административное здание Бериславской РГА, краеведческого музея, редакции газеты "Маяк", территория центрального городского парка и территории прилегающей к Свято-Успенской церкви, а также жилой дом.

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Напомним: Силы обороны Украины деоккупировали город Берислав 11 ноября 2022 года.

Темы: Херсонская областьвойнаобстрел
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