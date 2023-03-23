На війні в Україні загинув доброволець з Нової Зеландії – ЗМІ

38-річний солдат-доброволець з Нової Зеландії Кейн Те Тай загинув під час бою на сході України.

Джерело: The Guardian з посиланням на Міністерство закордонних справ Нової Зеландії

Деталі: Повідомляється, що він уже третій новозеландець, якого було вбито на війні в Україні.

За інформацією видання, у травні 2022 року колишній військовий Те Тай разом з американським другом, який теж раніше служив, допомагали волонтерам у Харкові, проводили майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляли гуманітарну допомогу на деокуповані території.

У березні 2023 року під час визволення села поблизу Бахмута разом з побратимами новозеландець натрапив на підвал, де окупанти утримували українських полонених. Тоді вдалося врятувати українського бійця, якого росіяни тримали без їжі та води понад 40 днів.

Майже 10 років Те Тай був військовим Нової Зеландії, потім став співзасновником благодійної організації з програми ментального здоров'я ветеранів. Служив в Афганістані. В Україні доєднався до Міжнародного легіону. Тренував групу інших добровольців поблизу Вугледара.

Для багатьох у Новій Зеландії Те Тай був обличчям неофіційної участі країни у війні в Україні. Він писав про свої битви та повсякденне життя в Instagram і Facebook.

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